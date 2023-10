Baja Portalegre 500, João Ferreira: “sentimento espetacular depois de uma corrida dura” | AutoSport

João Ferreira alcançou o segundo triunfo consecutivo na edição 37 da Baja Portalegre 500, aos comandos do Mini JCW Plus T1+ e navegado por Filipe Palmeiro.

Como é óbvio, o jovem piloto de Leiria terminou muito feliz a prova do ACP, uma vez que bateu Yazeed Al-Rajhi, acompanhado por Timo Gottschalk, e Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel na classificação geral e também no derradeiro setor seletivo da Baja.

“É um sentimento espetacular depois de uma corrida dura, aliás como Portalegre nos tem habituado, mas este ano a lama não nos facilitou nada a vida e as condições estavam muito difíceis, desfavoráveis em comparação aos T3 e os T4″, explicou João Ferreira ao AutoSport. “Conseguimos impor um ritmo forte desde início e sem cometer erros. Depois, no setor da manhã o Nasser foi penalizado em 20 minutos e portanto, tínhamos uma boa vantagem e mesmo assim, terminamos o setor da tarde à sua frente, o atual campeão do mundo, enquanto o Yazeed [Al Rajhi] é vice-campeão. Os objetivos foram cumpridos, uma vez que antes da corrida nem pensávamos lutar com eles, assim estamos muito contentes. Quero agradecer ao Filipe pelo trabalho”.

Para o navegador de Ferreira, Filipe Palmeiro, este triunfo teve um ‘sabor’ diferente. “Foi a primeira vez que venci com ele [João Ferreira, na Baja Portalegre 500], e é um sentimento muito especial, porque fui pai há cerca de dois meses e esta primeira vitória na minha cidade, quero dedicar ao meu filho”.