Baja Portalegre 500, João Ferreira: “É uma sensação incrível, nem acredito que consegui ganhar” | AutoSport

João Ferreira e David Monteiro não podiam ter terminado a sua época de melhor forma: com o triunfo na Baja Portalegre 500, feito que culmina uma temporada em que venceram o Europeu de Baja TT, o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, e agora a ‘clássica’ Baja Portalegre 500, que qualquer piloto de TT quer ter no seu palmarés. E tudo isto consegue-o aos 23 anos: “É uma sensação incrível, nem acredito que consegui ganhar. Depois do acidente que tivemos a semana passada, não acreditava que conseguia ganhar a corrida, nem que ia ter andamento para os mais rápidos.

Foi uma luta desde o primeiro quilómetro, mas estou muito satisfeito. A época foi boa (ndr, só por uma vitória é que não fez o pleno no campeonato) e quero agradecer a todos os que nos apoiaram, especialmente aos nossos pais, à ARC e à X-Raid”, referiu o piloto do MINI, que depois explicou o segredo da vitória em Portalegre: “O último setor foi particularmente difícil, por causa da chuva, que tornou o piso muito traiçoeiro.

Nas ribeiras apanhámos alguns sustos, porque o carro ficava preso a atravessar a água e era aí que o João Dias nos ganhava tempo. Depois, na parte final, como já estava mais seco deu para atacar. Terminar assim é como colocar a cereja no topo do bolo”, referiu o jovem campeão nacional e europeu.