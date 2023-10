Baja Portalegre 500, João Ferreira: “É um sentimento incrível…” | AutoSport

João Ferreira e Filipe Palmeiro venceram a Baja Portalegre 500 depois de mais uma bela exibição do jovem piloto que apesar das muitas dificuldades do percurso, e de alguns sustos pelo meio venceu e convenceu na prova do ACP. Em luta intensa com Nasser Al-Attiyah e Yazeed Al-Rahji, o piloto de Leiria demonstrou muita confiança ao entrar no último dia de prova com bastante convicção, vencendo a o setor seletivo matutino para depois gerir a vantagem nos derradeiros quilómetros da prova depois de uma forte penalização de Nasser al Attiyah: “É um sentimento incrível. Antes da corrida sabíamos que iríamos lutar com o atual campeão do Mundo (ndr, Al-Attiyah) e o vice-campeão do Mundo (ndr, Al-Rajhi). Demos tudo em condições difíceis, com muita água e lama. Ganhar em Portalegre é sempre muito especial, principalmente nestas condições e com esta concorrência”, começou por dizer João Ferreira, que continuou: “Claro que estou muito feliz com este triunfo, o segundo consecutivo nesta prova! Saímos daqui com a certeza que o nosso andamento poderia ter dado para mais no CPTT, mas a decisão de apostar na carreira internacional acabou por nos tirar dessa luta. Aproveito este momento para dizer também que o título está muito bem entregue ao Tiago Reis que é um excelente piloto e que mereceu inteiramente este triunfo no nosso campeonato. Relativamente a esta prova é sempre bom vencer perante uma lista onde constam nomes tão relevantes e por isso vamos daqui muito satisfeitos e felizes com o triunfo”, assumiu o piloto navegado por Filipe Palmeiro