Baja Loulé: Paulo Fernandes e Luís Caseiro vencem Taça Yamaha YXZ 1000R | AutoSport

Os pilotos Luís Caseiro, na classe Open, e Paulo Fernandes, na classe Stock, foram os grandes vencedores da segunda jornada da Taça Yamaha YXZ1000R, competição organizada pela Yamaha Motor Portugal, que decorreu na Baja de Loulé, prova disputada este fim-de-semana no Algarve.

Paulo Fernandes, apesar de competir na categoria Stock, foi o piloto mais rápido entre os inscritos na Taça Yamaha YXZ1000R e venceu todos os troços cronometrados da prova organizada pelo Automóvel Clube de Portugal. Muito competitiva foi também a dupla formada por Miguel Carvalho e António Reis que terminou o prólogo em segundo lugar, primeiro entre os concorrentes Open. A equipa estreante composta por Joaquim Salero e Gonçalo Correia esteve também em evidência ao terminar o SS1 em segundo lugar entre os concorrentes da Taça Yamaha YXZ1000R, assumindo o primeiro posto da classe Open. Já Vitor Domingos, o vencedor do título na classe Open em 2022, terminou o troço de sábado em terceiro lugar da geral da Taça e segundo dos Open.

Apesar das boas exibições, o SS2 mostrou-se demolidor para grande parte das equipas que participava na Taça Yamaha YXZ1000R pelo que Vítor Domingos, a dupla Miguel Carvalho e António Reis e equipa composta por Joaquim Salero e Gonçalo Correia não chegaram ao fim.

Luís Caseiro, que assume agora a liderança da Classe Open da Taça Yamaha YXZ1000R, fez um balanço positivo da sua participação: “foi mais uma aventura. A Baja de Loulé tem-se revelado, à semelhança dos anos anteriores, uma prova muito dura e por isso só o facto de conseguirmos terminar já é um desafio. Infelizmente no prólogo tivemos um problema, que nos atrasou bastante, e com isso, no troço da tarde, acabámos por vir no pó de outro piloto. No domingo não tivemos nenhuma peripécia e assim conseguimos recuperar e terminar bem classificados. Sem dúvida que ficamos felizes por acumular mais uns pontos para a Taça Yamaha”, contou o piloto.

O piloto Paulo Fernandes, que alcançou no Algarve a sua segunda vitória na classe stock, revelou-se muito satisfeito com mais um primeiro lugar: “a corrida de uma forma geral correu bem. No sábado tive alguns

percalços e as coisas não correram tão bem como gostava, mas no domingo ataquei e tentei ir até ao fim com um bom ritmo. Temos um carro novo e não temos tido problemas, por isso tem sido uma boa temporada. Acima de tudo tento manter um ritmo regular para terminar” revelou.

A próxima prova a receber a Taça Yamaha YXZ1000R será a Baja TT Sharish Gin, a quinta jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2023, que se realiza entre os dias 22 e 24 de setembro em Reguengos de Monsaraz.

Classificações após a 2ª etapa da Taça Yamaha YXZ1000R

Classe Open: 1º Luís Caseiro 45 pontos; 2º Miguel Carvalho/António Reis 25 pontos;

Classe Stock: 1º Paulo Fernandes 50 pontos.