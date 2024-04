Baja Lagos, a próxima prova do CPTT: “É um percurso equilibrado”

A Baja Lagos é a próxima prova do CPTT, e o AutoSport foi saber um pouco do que os concorrentes podem esperar…

Faltam três semanas para a Baja Lagos, próxima prova do CPTT, terceiro evento do ano da competição.

Depois de Tavira, Alcoutim e Loulé, nos anos mais recentes, agora é a vez de Lagos receber a caravana do Todo-o-Terreno do principal campeonato de Portugal da modalidade.

A Baja Lagos realiza-se de 17 a 19 de maio, tem dois Setores Seletivos de 160 Km, um no sábado, outro no domingo. A prova irá utilizar percursos que ficam balizados pela A2, autoestrada do Sul, e a zona da Serra de Monchique, a norte de Lagos.

Os troços são na sua grande maioria uma novidade “ainda não foram feitos na nossa Baja, mas já foram feitos nos últimos 20 anos, por exemplo com a Transalgarve” disse-nos José Manuel Afonso, presidente do Clube Automóvel do Algarve:

“o traçado apanha alguns percursos que os concorrentes do WRC já fizeram no passado, passa na parte sul da serra de Monchique, a norte da EN 125 e a parte da serra. Tem um natural sobe e desde da serra, zonas rápidas que vão favorecer as T1+ mas também tem zonas muito mais sinuosas que favorecem os SSV, T3 e T4.

“É um percurso equilibrado para o que é neste momento o parque automóvel nacional no TT, tem zonas mais estreitas, zonas mais largas, sobe e desce, os troços do Algarve sempre foram assim, o percurso não é duro, mas tem ali algumas partes, na zona de Monchique mais sinuosa .

Tem zonas fabulosas com estradões ao nível dos ralis, há zonas onde se vê o mar, vamos passar no autódromo do Algarve na zona da pista de TT, vai ser aí feita uma Zona Espetáculo”, disse José Manuel Afonso.