CNTT 2025 arranca em Beja com novidades

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno 2025 está prestes a arrancar. A temporada arranca com a ESC Online Baja TT Montes Alentejanos já no dia 14 de fevereiro e são algumas as alterações ao regulamento a ter em conta.

A FMP elabora anualmente uma lista pilotos prioritários, correspondentes aos primeiros classificados do Campeonato Nacional Absoluto do ano anterior, a quem serão reservados números, que deverão ser mantidos em todas as provas. Mantém-se a regra de o número 1, 101 e 801 ser atribuído ao respetivo Campeão Nacional de TT da cada categoria do ano anterior: Moto, Quad e SSV. A novidade para este ano prende-se com o facto de a lista de pilotos prioritários nos SSV passar a incluir os 15 primeiros classificados de 2024 (ponto 11 do regulamento do CNTT 2025)

Ainda para os SSV o reabastecimento de gasolina será executado obrigatoriamente pela BRAMA Motorsport, sempre que disponível, sendo facultativo para as MOTO e QUAD. Quando o serviço da BRAMA Motorsport não estiver disponível, o reabastecimento de gasolina será efetuado pela equipa de assistência ou num posto de combustível público, conforme definido no Regulamento Particular (ponto 15)

No caso de utilização de Roadbook eletrónico nos SSV este só poderá ser efetuado utilizando o equipamento aprovado pela FMP, disponibilizado pela F2R (ponto 27)

Este ano, a cilindrada máxima permitida para os SSV é de 2000cc para motores atmosféricos e sobrealimentados (Anexo II)

Para esta temporada as categorias Juniores das três disciplinas – Moto, Quad e SSV – passam a ser distinguidas com o título de Campeão Nacional Junior (ponto 35)

No Campeonato Nacional Mini Baja são instruídos os seguintes Troféus Nacional de Todo-o-Terreno:

Troféu QUAD para Infantis, Iniciados e Juvenis e Troféu SSV (Ponto 35).