Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno: 400 pilotos inscritos na Baja Portalegre 500 | AutoSport

Com 115 pilotos inscritos na competição Moto, 41 nos Quad, 90nos SSV com 70 navegadores, 55 pilotos Promoção e Hobby e 24 jovens na Mini Baja num total muito próximo de 400 pilotos, arranca amanhã a Baja Portalegre 500,sétima e derradeira jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno que irá percorrer pistas do Alto Alentejo, num total de 425 km disputados ao cronómetro.

Em Moto António Maio (Yamaha) já é campeão. Martin Ventura (Yamaha) e Micael Simão (GasGas) estão separados por 5 pontos, na 2ª posição. Fábio Magalhães(Honda), António Maio e Micael Simão já são campeões das Classes TT1, TT2 e TT3.

Diogo Pais (Yamaha)e Martim Ventura já conquistaram os Troféus Promoção e Júnior. Em aberto está o Troféu Veteranos. Paulo Santos (Honda) tem 110 pontos e Pedro Bianchi Prata (Honda) 98.De referir a presença de Mário Patrão (KTM) piloto que recentemente conquistou o FIM Cross Country Rallies Trophy–Veterans. Outras presenças importantes são as de Gustavo Gaudêncio (Honda),Miguel Castro (KTM), bem como dos outsiders André Sérgio (Yamaha), Tomás Clemente (GasGas) e Diogo Ventura (Beta).

Nos Quad, João Vale já é campeão e Fernando Cardoso vice-campeão. Rafael Carvalho e Luís Fernandes disputam a 3ª posição. Carlos Reguinga já venceu o Troféu Veteranos e Fernando Cardoso o da Promoção. Todos estes pilotos em Yamaha.

Nos SSV o título absoluto estará em disputa entre Roberto Borrego (101 pontos), Gonçalo Guerreiro (93) e João Monteiro (81). O de navegador envolve Nuno Abrantes (115) e Nuno Morais (104). Também está por definir o título Stock em disputa entre José Morgado (106 pontos) e Nelson Saramago em Polaris (97). Gonçalo Guerreiro já venceu o Troféu Júnior. Por seu lado, a disputa pelo Troféu Veteranos envolve Sebastian Guyette (73 pontos), Pedro Grancha (61) e Arnaldo Monteiro (59), sendo que o piloto belga não vai participar na prova.Para além dos nomes já citados são candidatos aos primeiros lugares Nelson Caxias, Pedro Santinho Mendes, Luis Cidade, Sergio Baptista, Herlander Araújo, Nuno Fontes, Marco Pereira, bem como os regressados Alexandre Pinto, Pedro Ferreira e Ricardo Carvalho (Yamaha). Todos os pilotos em Can-Am, exceto os indicados.

Para o Troféu Mini Baja está em disputa o título TT1 entre Bernardo Caiado (41), Luís Rodrigues (40) e Simão Severino (35). O TT2 entre Domingos Cunha (45), Manuel Amaral (36), Afonso Fonseca (25) e Duarte Amaral (24). Já o TT3 está entre Miguel Ferreira (25), Alexandre Cardoso (20) e Tiago Ferreira (16).

De regresso à Baja Portalegre 500 está ainda a Superfinale Europeia da Taça Yamaha YXZ1000R. É a terceira vez que este evento promovido pela Yamaha Motor Europa se realiza em Portugal. Os campeões stock de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido vão disputar o título.

A 36ª Baja Portalegre 500, também pontuável para a FIM Bajas World Cup, terá um total de 425km cronometrados distribuídos por quatro setores seletivos disputados ao longo de dois dias. Desportivamente a prova alentejana terá início na sexta-feira, dia 28 de outubro, com um prólogo com 5km e um troço de 70 km. No sábado cumpre-se um setor seletivo com 350 km cronometrados.

Classificação do CNTT após 6 provas

Moto: 1º António Maio (Yamaha), 131 pontos; 2º Martim Ventura (Yamaha), 98; 3º Micael Simão (GasGas), 93; 4º Fábio Magalhães (Honda), 67; 5º Daniel Jordão (Husqvarna), 62; 6º Gustavo Gaudêncio (Honda), 60.

Quad: 1º João Vale (Yamaha), 145 pontos; 2º Fernando Cardoso (Yamaha), 99; 3º Rafael Carvalho (Yamaha), 69; 4º Luís Fernandes (Yamaha), 58; 5º Luís Cabrita (KTM), 50; 6º Ricardo Rodrigues, 43.

SSV: 1º Roberto Borrego (Can-Am), 101 pontos; 2º Gonçalo Guerreiro (Can-Am), 93; 3º João Monteiro (Can-Am), 81; 4º Nelson Caxias (Can-Am), 70; 5º Pedro Santinho Mendes (Can-Am), 58; 6º Sebastien Guyette (Can-Am), 46.

Equipas: 1º JB Racing, 250 pontos; 2º Sharish Gin/South Racing, 201; 3º SGS Car Racing, 176; 4º Racestars Racing/TSMotorRacing, 151; 5º Team Bianchi Prata Honda, 111; 6º Rio Seco Racing e Alentejo OffRoad School, 103; 8º Team Arnaldo Martins/Gallos-Group/Goldspeed, 95; 9º Santag Racing Team/JPR Motors, 83; 10º Benimoto Racing, 73.