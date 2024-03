BP Ultimate Rally Raid Portugal: Mais de 1000 Km de aventura | AutoSport

A vila de Grândola, no distrito de Setúbal, recebe a base operacional e o Prólogo de um evento que atravessa as regiões do Alentejo, do Ribatejo e da Extremadura espanhola.

Ao todo, são 1.758 quilómetros de percurso, mais de 1.000 deles cronometrados, ao longo de cinco etapas disputadas em diferentes tipos de terreno e paisagens marcantes.

O BP Ultimate Rally-Raid Portugal vai passar pelos concelhos de Grândola, Santiago do Cacém, Abrantes, Alcácer do Sal, Almeirim, Chamusca, Coruche, Mação, Ponte de Sor, Salvaterra de Magos, Sines e pela cidade de Badajoz, que recebe o final de uma das etapas.

A partir de 30 de março, máquinas e equipas começam a ocupar o Bivouac e Parque de Assistência da prova, instalado no Parque de Feiras e Exposições de Grândola.

O dia 2 de abril (terça-feira) está reservado às verificações técnicas e administrativas, e ao briefing para o Prólogo e duas secções do dia seguinte. Os motores começam a ouvir-se no dia 3 de abril, com um espetacular Prólogo com cerca de 5 quilómetros, muito próximo do Parque de Feiras e Exposições.

Os resultados nesta classificativa-espetáculo vão determinar a ordem de partida dos concorrentes para os dois setores de quarta-feira à tarde: o primeiro com início e final em Santiago do Cacém; o segundo com início em Santiago do Cacém, mas que vai levar os pilotos de volta a Grândola. Nesta zona do país, os concorrentes vão enfrentar vários quilómetros do percurso em pisos em areia, ao melhor estilo dos Rally-Raids disputados noutros continentes.

A Etapa 2, na quinta-feira (4 de abril), tem início e final em Grândola, desta vez, num piso um pouco mais consistente, mas ainda assim com secções arenosas, semelhantes à edição 2022 da BP Ultimate Baja TT ACP.

Segue-se o dia mais extenso da prova em quilómetros cronometrados, a Etapa 3 (na sexta-feira, 5 de abril),onde os concorrentes rumam a norte, ao Ribatejo e ao Alto Alentejo, percorrendo regiões cheias de história para o todo-o-terreno nacional.

No final dessa etapa, a caravana cruza a fronteira, com Badajoz a ser o palco da chegada, cidade onde as equipas vão pernoitar e começar a etapa do dia seguinte.

A etapa de sábado é disputada na Estremadura espanhola, num terreno muito semelhante ao utilizado pelos concorrentes da Baja Extremadura, do Campeonato de Espanha de TT, numa região de terreno mais firme, notoriamente diferente dos areais de Grândola ou das pistas rápidas do Ribatejo. A localidade de Villafranca de Los Barros, a sul de Badajoz, recebe oinício do setor cronometrado, e Fregenal de la Sierra, o final,antes dos concorrentes rumarem ao Bivouac, em Grândola.

As grandes decisões do BP Ultimate Rally-Raid Portugal estão marcadas para domingo, 7 de abril, nos derradeiros 133 quilómetros cronometrados, com início e final em Grândola. No total são 1.008 quilómetros cronometrados de aventura, muita competição e um espetáculo único.

Extensão das etapas

Prólogo: 5 km

Etapa 1: 103 km

Etapa 2: 220 km

Etapa 3: 282,87 km

Etapa 4: 270 km

Etapa 5: 133 km

Total cronometrado: 1.008,87 km

Total do percurso: 1.758,41 km