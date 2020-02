Baja TT Vindimas do Alentejo, SSV: João Monteiro vence a Taça de Portugal

João Monteiro e Victor Melo (Can – Am X3) venceram a Baja TT Vindimas do Alentejo e assim venceram a Taça de Portugal na categoria dos SSV. Segunda posição para Pedro Carvalho e André Guerreiro (Can – Am X3) no SSV da Vitória By SGS CAR, que ficaram a 55.5s da vitória.

Terceira posição para João Dias (Can – Am X3) no SSV da Benimoto Racing, a 1:23.6s da vitória e a 28.1s do segundo lugar.

Na SS2, os vencedores foram Luís Cidade e Pedro Mendonça (Can – Am X3). O campeão junior teve uma SS1 atribulada, perdendo a liderança que tinha alcançado no Prólogo. Assim, Cidade termina a Baja TT Vindimas do Alentejo em 26º.

Classificação à geral, após a SS2

Classificações online – CLIQUE AQUI