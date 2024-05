Baja TT Dehesa Extremadura: Armindo Araújo estreia-se no G Rally OT3

A primeira prova do Europeu será disputada na região de Badajoz, mas terá o seu arranque da cidade portuguesa de Elvas. Na sexta-feira, dia 3 de maio, será disputado o Prólogo de abertura (6 km), seguindo-se o primeiro Setor Seletivo com cerca de 100 quilómetros que ligará Elvas a Badajoz. A segunda etapa, totalmente disputada em Espanha, terá dois setores cronometrados num total de 300 km.

Muito entusiasmado pela presença na abertura da competição europeia, o piloto de Santo Tirso espera “fazer uma estreia muito positiva do novo OT3 e conseguir um bom resultado no arranque do Europeu. Tal como aconteceu na última prova de todo-o-terreno que disputamos, vamos voltar a competir com muitas equipas internacionais e queremos novamente demonstrar que podemos lutar pelas primeiras posições na categoria Challenger. Este novo carro já mostrou ser bastante competitivo e, por isso, estamos muito confiantes para o início desta Baja da Extremadura”.

