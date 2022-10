Baja Portalegre 500, Yazeed Al-Rajhi: “desde o Dakar na Argentina que não via tantos espetadores” | AutoSport

Yazeed Al-Rajhi chegou à Baja Portalegre 500, antepenúltima prova da Taça do Mundo de TT Bajas, num acirrada luta pelo título com o checo Miroslav Zapletal, que tem 88 pontos face aos 84 de Yazeed Al-Rajhi. Para já as coisas estão a correr-lhe bem. No Prólogo (Especial de Qualificação) matinal, na Herdade das Coutadas, Miguel Barbosa e Hugo Magalhães foram os primeiros líderes da prova, mas Yazeed Al-Rajhi e Dirk Von Zitzewitz impuseram a sua rapidez nos 59,61 quilómetros do Setor Seletivo 2: “Está tudo a correr bem e estamos a gostar bastante da prova, tantos pelos percursos, como pelos espectadores. Na verdade, desde o Dakar na Argentina que não via tantos espetadores. Há mesmo muitos fãs de motorsport nesta região e isso é mesmo muito bom para nós”, sublinhou o piloto saudita.