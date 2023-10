Baja Portalegre 500: 2 penalizações perdoadas e Nasser al Attiyah vence Taça do Mundo | AutoSport

Nasser Al-Attiyah e o navegador Mathieu Baumel garantiram o título da Taça do Mundo FIA de Bajas no regresso à Baja Portalegre 500, depois de terminarem a prova portuguesa no 5.º lugar.

Com as três penalizações sofridas inicialmente a sua classificação final ficou-se pelo 12º lugar, mas depois do apelo…o título antecipado, pois falta apenas uma prova, mas o avanço já chega…e sobra.

Al-Attiyah, que este ano também venceu o Dakar e sagrou-se bicampeão do Mundo de Rally-Raid, estreou-se ao volante do Prodrive Hunter T1+, com que vai disputar o próximo Dakar.

A anulação da Baja da Jordânia, devido à instabilidade naquela região, acabou por atribuir o título mundial de Bajas em Portugal, quando só resta uma prova para disputar, no Dubai.

No regresso a Portalegre, onde tinha sido segundo classificado por duas vezes, Al-Attiyah esteve na luta pelos primeiros lugares, mas no sábado de manhã foi penalizado em 20 minutos, por três infrações diferentes, ao não ter deixado passado o Mini de João Ferreira e Filipe Palmeiro, quando rodava devagar devido a um problema no limpa pára-brisas do protótipo britânico.

Depois de ter apelado da decisão e de ter sido ouvido pelos Comissários Desportivos, com análise do registo de GPS, foram retiradas duas das infrações inicialmente aplicadas, mantendo-se uma delas, com penalização de 3 minutos. Isto ‘promoveu’ Al-Attiyah ao 5.º lugar final, a 4m26s do vencedor, João Ferreira.