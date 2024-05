Baja Extremadura, SS2: João Ferreira lidera

Depois de no dia de ontem o percurso ter ‘ajudado’ mais os Challenger, o do primeiro Sector Seletivo de hoje foi mais ao ‘gosto’ dos Ultimate e com isso João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) são os novos líderes da Baja Extramadura, agora com 2m11s de avanço para Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux T1+) com João Dias/João Miranda (G Rally Ot3) líderes no final do dia de ontem a caírem para o terceiro lugar, a 4m21s da frente, liderando, no entanto, a categoria Challenger com 54.9s de avanço para Rui Carneiro/Ola Floene (G Rally Ot3), que são agora quartos da geral.

Quinto posto para Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira BRP Can-Am Maverick X3) apenas a 0.6s do quarto posto, com Armindo Araújo/Pedro Ré (G Rally Ot3) 3m05s mais atrás na sexta posição da geral.

Nuno Madeira/Nuno Morais (Can Am Maverick X3) são oitavos, sextos do T3, e às portas do top 10 estão Maria Luis Gameiro/José Marques (Mini John Cooper Works Rally Plus)

