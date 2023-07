Baja Aragon, Tiago Reis: “saímos com a certeza que somos capazes de dar luta às equipas do Mundial FIA” | AutoSport

Tiago Reis e Valter Cardoso terminaram a Baja Aragon no quinto lugar, uma prova que teve como vencedor Nasser Al Attiyah, pentacampeão do Dakar. Depois de no primeiro dia ter feito uma boa prestação no Prólogo e escolhido ser o primeiro T1+ na estrada, Tiago Reis e Valter Cardoso acabaram o dia no sexto lugar. «Fomos penalizados por um furo que nos fez perder muito tempo, mas também por essa escolha pouco acertada de ter sido o primeiro dos T1+ na estrada». O primeiro Setor Seletivo (SS) foi o mais longo da corrida, disputada ao longo de dois dias na região de Teruel, Aragon, Espanha. «Era o SS mais longo, acabamos por perder algum tempo, o terreno era muito exigente e o resultado foi penalizador» disse o piloto.

No segundo dia Tiago Reis arriscou ainda mais, procurando recuperar tempo e lugar na classificação. «Sabíamos que seria difícil recuperar alguma coisa quando os nossos adversários são alguns dos melhores pilotos do mundo da especialidade mas arriscamos, imprimimos um ritmo forte, consistente e não fosse mais um furo na parte final talvez tivéssemos conquistado aqui um resultado igual ao de 2021 (ndr: foi quarto classificado) ou até chegado ao pódio. Mas o desporto motorizado é isto» acrescentou o piloto.

Apesar desse quinto lugar Tiago Reis disse trazer boas notas da Baja Aragon: «Fizemos um bom segundo dia, uma boa aprendizagem e saímos daqui com a certeza de que somos capazes de dar luta às equipas do Mundial FIA de Bajas».

A prova de Aragon serviu para somar ainda mais conhecimento da Toyota T1+, numa fase da temporada em que o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno está parado, com regresso apenas setembro.