Baja Aragon/Espanha, SS2: Nasser al Attiyah passa para a frente, João Ferreira mantém pódio | AutoSport

Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux) venceram a SS2 da Baja Aragon, deixaram os anteriores líderes, Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio (Toyota Hilux Overdrive) a 1m23.9s e com isso são os novos líderes da prova espanhola, tendo agora 1m02.7s de avanço para a dupla brasileira.

João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) mantiveram o terceiro lugar da classificação geral, apesar de term sido quintos classificados no Setor Seletivo.

Quem caiu três posições foram Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini John Cooper Works Rally Plus), que são agora sétimos classificados, enquanto Nani Roma/Alex Haro Bravo (Ford Ranger T1+) e Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport RS Q E-Tron) subiram para o quarto e quinto lugares, Roma subiu um lugar e Sainz cinco, face ao que tinham conseguido ontem.

Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) mantiveram o mesmo sexto posto que já tinham alcançado ontem, tendo sido de novo os segundos melhores portugueses atrás de João Ferreira.

Krzysztof Holowczyc/Lukasz Kurzeja (Mini John Cooper Works Rally Plus) caíram para o oitavo lugar, com Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux Overdrive T1+) a caírem duas posições, para fora do top 10.

Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Sport RS Q E-Tron)

Guillaume De Mévius/François Cazalet (G-Rally Team OT3) continuam a ser os melhores do T3, isto depois de João Dias/Pedro Ré (Can Am Maverick X3) terem perdido 1m43.0s estando agora a 2m11.4s

João Monteiro/Nuno Morais (Can Am Maverick T3) mantêm o mesmo terceiro lugar em que já estavam ontem, agora bem mais longe da frente, mas com bom avanço para o quarto lugar. Os Portugueses em duas posições do pódio em Aragon.

Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) subiram 10 posições na geral mas chegaram apenas ao 10º lugar,

Gareth Woolridge/Boyd Dreyer estão a andar bem com a Ford Ranger T1+, subiram cinco posições,

Miguel Barbosa/Hugo Magalhães (Toyota Hilux T1+) estiveram hoje bem melhor, subiram cinco posições, são 22º

Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP Can Am Maverick Xrs Turbo) continuam líderes do T4, agora com 8m34.5s de avanço para Pau Navarro/Gonçalo Reis (BRP Can Am Maverick Xrs Turbo R).

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Can Am Maverick X3) subiram hoje uma posição no T3, são sétimos, Paulo Rodrigues/Miguel Salvador (Can Am Maverick X3) são nonos, Miguel Casaca/João Serôdio (Can Am Maverick X3) são 11º, subiram do 15º lugar do T3, Duarte Silva/Nuno Silva (Can Am Maverick X3) eram 21º do T3, são agora 18º, João Franco/Pedro Inácio (Mercedes X-Proto) subiram três posições, são 30º da geral, Maria Gameiro/David Monteiro (Mini All 4 Racing) subiram uma, são 38º, Edgar Condenso/António Serrão (Ford Ranger EXR 05) subiram 18 posições são 53º, Tomás Cortez/Antonio Saraiva (Toyota Land Cruiser VDJ 200) lideram o T2, mas são os únicos em prova,

João Paula/Nuno Mota Ribeiro (Can Am Maverick XRS Turbo RR T4) são 13º do T4, Rui Carneiro/Manuel Porém (JMPR T3 eram 14º do T3, hoje ainda não surgem na lista.

