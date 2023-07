Baja Aragon/Espanha: Lucas Moraes na frente, João Ferreira no pódio | AutoSport

Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio (Toyota Hilux Overdrive) venceram o SS1 da Baja de Aragon e lideram a prova da Taça do Mundo com 21.2s de avanço para Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux) com a dupla lusa João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) em terceiro a 1m57.8s.

Grande dia para os dois portugueses que colocaram o Mini na frente de duplas bem mais experientes, como é o caso de Vaidotas Zala/Paulo Fiúza (Mini John Cooper Works Rally Plus) que ficaram 4.3s mais atrás.

Quinto posto para uma estreia, o Ford Ranger T1+, aqui guiado por Nani Roma/Alex Haro Bravo, quintos a 3m18.7s da frente.

Sexto posto para outra dupla lusa, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) a quem o dia não lhes correu bem, perdendo mais de seis minutos.

Noutro Audi, sétimo posto para Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger (Audi Sport RS Q E-Tron) a 7:44.1s da frente, com uma bela prestação de Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux Overdrive T1+), apenas na segunda prova com a nova máquina. Nono posto para Krzysztof Holowczyc/Lukasz Kurzeja (Mini John Cooper Works Rally Plus) e a fechar o top 10 Carlos Sainz/Lucas Cruz (Audi Sport Rs Q E-Tron).

Mattias Ekström/Emil Bergkvist colocaram o terceiro Audi Sport Rs Q E-Tron na 11ª posição, com Guillaume De Mévius/François Cazalet (G-Rally Team Ot3) na frente do T3, 28.4s na frente de João Dias/Pedro Ré (Can Am Maverick X3), esperando-se uma boa luta para amanhã.

17º posto para João Monteiro/Nuno Morais (Can Am Maverick) terceiro do T3, cerca de dois minutos e meio atrás de João Dias.

18º para Gareth Woolridge/Boyd Dreyer noutra Ford Ranger T1+ oficial com Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) a atrasarem-se muito, cedendo 12m12.5s.

Na 22ª posição, Cristiano Batista/Fausto Mota (BRP Can Am Maverick Xrs Turbo), líderes do T4.

Miguel Barbosa/Hugo Magalhães (Toyota Hilux T1+) foram apenas 28º, e também com alguns problemas, nomeadamente um furo, atrasaram Armindo Araujo/Luis Ramalho (Can Am Maverick X3) apenas oitavo do T3. 31º lugar para Pau Navarro/Gonçalo Reis (Brp Can Am Maverick Xrs Turbo Rr) terceiros do T4, 33º lugar para João Franco/Pedro Inácio (Mercedes X-Proto T1) seguindo-se Paulo Rodrigues/Miguel Salvador (Can Am Maverick X3) Maria Gameiro/David Monteiro (Mini All 4 Racing) foram 39º.

Info dos restantes portugueses quando possível