Africa Race: Já é conhecida a lista de inscritos

Já foi publicada a lista de inscritos da edição deste ano do Africa Race. Apresenta um plantel mais extenso, mas para além dos nomes mais conhecidos e que têm marcado presença assídua na prova, não há novidades de monta.

A presença portuguesa está assegurada por Joõa Rolo nas motos, Fernando e Nuno Barreiros, nos autos.



Para João Rôlo: “Em 2018, realizei o sonho de chegar ao Lago Rosa, em Dakar. Foi uma prova exigente, por vezes duríssima, mas, no fim, o sentimento de objetivo cumprido dominou todo o cansaço. Uma experiência indescritível que ficará comigo para sempre. Vi a edição de 2019 da Africa Eco Race pela TV e a vontade de enfrentar novo desafio só cresceu. Por isso, treinei muito, reuni os melhores apoios e é com muito orgulho que participarei, de 5 a 19 de janeiro, na 12ª edição da prova mais dura do mundo. O que me aguarda? Mais de 6500 quilómetros de etapas entre o Mónaco e Dakar, um percurso praticamente novo, os obstáculos de Marrocos e da Mauritânia e apenas um dia de descanso. Difícil, sem dúvida, mas a motivação para chegar ao final superará tudo. Ao contrário de 2018, em que competi na categoria malle moto, em 2020 participarei na classe rainha de 450cc, integrado na equipa Desert Rose Racing”.

A conquista do título da Taça Ibérica na Categoria T2, abriu as portas para a elaboração de um projeto audaz que vai levar a dupla composta por Fernando e Nuno Barreiros a viver uma aventura no Africa Eco Race. Barreiros vai estar nesta prova com a assistência da equipa da Prolama destacando-se o facto de ser um projeto 100% português. Os objetivos do piloto passam, acima de tudo, por chegar ao fim da corrida tendo em linha de conta que a carrinha T2, preparada nas oficinas da Prolama, tem características técnicas muito semelhantes ao veículo de série. Apesar das dificuldades, Fernando Barreiros acredita que pode fazer uma boa prova: “estamos a entrar na contagem decrescente para o Africa Eco Race 2020 e são alturas de grande ansiedade para todos nós. Esta será a minha primeira experiência numa prova desta envergadura e por isso o principal objetivo é fazer o melhor possível. A minha preocupação é manter a equipa coesa ao longo dos 20 dias da corrida por forma a que possamos chegar ao fim com sucesso. Estamos todos empenhados neste projeto e temos noção que chegar ao final com um carro T2 é já uma grande vitória”, referiu Fernando Barreiros.

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI