WRC, Tänak e Järveoja ficam no Hospital por precaução

Depois de rumarem ao Hospital por precaução, a Hyundai MotorSport confirmou que Ott Tänak e Martin Järveoja estão bem na sequência do grave acidente que sofreram esta manhã no Rali Monte-Carlo. Os dois estónios vão ficar no hospital durante a noite para monitorização preventiva e consequentemente não regressarão à prova, até porque o carro está inutilizável.

O acidente deu-se ao Km 9,2 da SS4 (Saint-Clément-Freissinières) com a dupla a conseguir sair do carro sem ajuda, após o incidente.

Para o Diretor da Equipa, Andrea Adamo: “Mais importante do que tudo, estou satisfeito pelo facto do Ott e do Martin estarem bem depois do acidente desta manhã. A nossa prioridade em situações destas é sempre a condição da dupla, em primeiro lugar, e acima de tudo. É costume, após tais incidentes, fazer check-up hospitalares, cujos resultados foram claros. Eles permanecerão no hospital para monitorização, durante a noite, que é mais uma vez um procedimento de rotina. Já recuperámos o carro e eles estão fora do evento.”

FOTOS Ákos Jobbagy (Facebook https://www.facebook.com/akos.jobbagy.1)