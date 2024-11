WRC, Rali do Japão: as contas do Mundial de Construtores

Se a questão do título de pilotos é interna na Hyundai já nos Construtores a Toyota ainda tem hipóteses e os seus pilotos foram instruídos a atacar, dar tudo o que têm amanhã, porque essa é a única hipótese de bater a Hyundai.

Os números dizem que é possível, mas para a Toyota o conseguir, tem de ser absolutamente perfeita.

Se não, vejamos…

Neste momento a Hyundai tem uma liderança ‘virtual’ de 11 pontos (no final de sábado, que como se sabe só contam se as equipas terminarem o rali no domingo.

Para a Toyota poder lá chegar, Elfyn Evans, Sebastien Ogier e Takamoto Katsuta (os dois melhores) terão de ser perfeitos face a Ott Tanak e Thierry Neuville, mas também há que contar com Adrien Fourmaux.

Os pilotos da Hyundai sabem que terão de tentar evitar que a Toyota fique com dois carros nas duas melhores posições do super domingo e da PowerStage, e essa foi uma das razões pela qual Andreas Mikkelsen ‘desistiu’ a meio do dia de sábado. Para amanhã poder ‘defender’ a sua equipa.

As ‘odds’, melhores hipóteses estão muito do lado da Hyundai, mas não estão todas.

A Toyota tem uma palavra a dizer.

O máximo de pontos que uma equipa do WRC pode garantir no domingo é de 22 mas não chega se os Hyundai ficarem logo a seguir e somarem 14 pontos, portanto, precisam da ‘ajuda’ de Fourmaux, mas o francês também pode ‘ajudar’ a Hyundai ao colocar carros da Toyota atrás de si, já Gregoire Munster é menos provável que o consiga.

Há outro dado importante. Tanak quer manter-se onde está sem arriscar muito, e Neuville só quer mais dois pontos.

Mas é Cyril Abiteboul que ‘toca a música’ que os seus pilotos têm que dançar…

Portanto, vamos ver o que acontece…