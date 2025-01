WRC, Rali de Monte Carlo: Yohan Rossel com forte liderança no WRC2

Sem Oliver Solberg e Nikolay Gryazin inscritos para pontuar no WRC2, é Yohan Rossel que lidera confortavelmente o WRC2 no Rallye Monte-Carlo, embora, quando ao jovem sueco, um furo o tenha atirado muito lá para trás, exceto no que às vitórias em troços nos RC2 diz respeito.

No WRC2, o francês, ao volante de um Citroën C3 Rally2 da PH Sport, tem sido imbatível até agora, vencendo todas as especiais disputadas nos dois primeiros dias da abertura da temporada 2025 do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA.

Rossel, que lutou com unhas e dentes para conquistar a vitória aqui por apenas 4,0 segundos no ano passado, está numa liga própria desta vez. No final da ação de sexta-feira, tinha uma impressionante vantagem de 2m3,2 segundos sobre o piloto do Hyundai i20 N Rally2, Eric Camilli, graças a uma série ininterrupta de vitórias nas especiais alpinas de quinta e sexta-feira, perto de Gap: “Preciso de não cometer erros e manter-me concentrado no meu próprio rali”, afirmou.

O júbilo da família Rossel continuou com o irmão mais novo de Yohan, Léo, a deslumbrar na sua estreia no WRC. O jovem de 27 anos conduziu outro Citroën da PH Sport ao terceiro lugar da geral, apenas 16,0 segundos atrás de Camilli. Léo também liderou a categoria Challenger do WRC2, aberta a pilotos em ascensão que não tenham ganho anteriormente um título do WRC2 ou WRC3 num carro de Rally2 ou que não tenham marcado pontos para o construtor do WRC.

Também no WRC2, Roberto Daprà guiou o seu Škoda Fabia RS Rally2 até ao quarto lugar, com Jan Černy e Filip Kohn a completarem os seis primeiros. Maurizio Chiarini impressionou na WRC Masters Cup, mantendo uma liderança decisiva na categoria para pilotos com 50 anos ou mais.