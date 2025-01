WRc, lista de inscritos do Rali da Suécia: 12 Rally1…

A lista de inscritos para o Rali da Suécia, a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA deste ano, foi publicada e conta com 12 carros na categoria Rally1.

A equipa britânica M-Sport Ford vai apresentar um line up alargado de Puma Rally1 para a única prova de neve do WRC, que se realiza de 13 a 16 de fevereiro e tem lugar na cidade sueca de Umeå. Juntamente com os pilotos a tempo inteiro, Grégoire Munster e Josh McErlean, o letão Mārtiņš Sesks inicia o seu muito aguardado programa de meia-temporada nas florestas geladas, enquanto o gentleman driver Jourdan Serderidis também se junta à equipa num quarto Puma Rally1.

A Hyundai Motorsport inscreveu três carros i20 N Rally1, liderados pelo atual campeão mundial Thierry Neuville. A ele juntam-se o bicampeão do Rali da Suécia, Ott Tänak, e o francês Adrien Fourmaux.

Entretanto, a Toyota Gazoo Racing, atual campeã de construtores, irá colocar em prova cinco GR Yaris Rally1, cabendo a tarefa de marcar pontos para a equipa principal ao bicampeão Kalle Rovanperä, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. Sami Pajari está inscrito na equipa B da Toyota, enquanto o italiano Lorenzo Bertelli, pilota um carro alugado, e não marca pontos para o construtor.

Embora Oliver Solberg vá disputar o Rallye Monte-Carlo na próxima semana, a época WRC2 do piloto do GR Yaris Rally2 começa oficialmente somente na Suécia, com o jovem a optar por contar com a sua prova caseira como a sua primeira oportunidade de marcar pontos do ano.

O campeão do WRC2 de 2017, Pontus Tidemand, que teve um punhado de ralis de alto nível com a M-Sport em 2019, regressa ao campeonato após quase cinco anos de ausência num Škoda Fabia RS Rally2. Outros pilotos a ter em conta na categoria de apoio principal incluem Lauri Joona, Robert Virves, Fau Zaldivar e Mikko Heikkilä, bem como estrelas em ascensão como Roope Korhonen e Romet Jürgenson.

O plantel do WRC3 também parece forte, adicionalmente reforçado pela ronda de abertura do WRC Júnior para a qual os participantes foram revelados na quinta-feira. Pilotos como Matteo Fontana, o peruano Andre Martinez e o finlandês Ville Vatanen estão entre os que vão competir pelas honras do terceiro escalão.

Veja lista de inscritos