WRC, Jari-Matti Latvala: “este rali mostrou quão bom o nosso desporto pode ser”

A Toyota Gazoo Racing fez nova dobradinha no ‘thriller’ croata depois de um final de prova dramático isto depois de um evento emocionante, com Sébastien Ogier a conquistar a vitória na frente de Elfyn Evans, mantendo com isso o seu recorde de 100 por cento de vitórias no exigente evento.

Evans estava empatado na liderança com seu principal rival no campeonato, Thierry Neuville (Hyundai), depois do dia de sexta-feira, com Ogier apenas 6,6s atrás. A dupla do TGR manteve a pressão até o último dia e uma dramática segunda especial da manhã em que Neuville e Evans perderam tempo com incidentes. já um troço limpo para Ogier permitiu-lhe assumir a liderança, enquanto Evans ‘sobreviveu’ ao pião sem grandes danos, terminando a prova em segundo lugar

Já Ogier conquistou a sua 59ª vitória e o 100º pódio da sua carreira no WRC. Ele e o co-piloto Vincent Landais terminaram 9,7s à frente de Evans e Scott Martin.

Com o terceiro pódio em quatro provas e superando seu principal rival no domingo, Evans permanece a apenas seis pontos da liderança do campeonato de pilotos.

Takamoto Katsuta melhorou seu ritmo e confiança ao longo do evento ao lado do co-piloto Aaron Johnston. O japonês liderou a classificação separada do Super Domingo, tendo vencido ambas as passagens no teste Trakošćan – Vrbno, e terminou em quinto lugar geral.

Deste modo a TGR-WRT continua a liderar a classificação dos fabricantes por uma margem aumentada para sete pontos.

Apenas na sua segunda prova do WRC em asfalto, o GR Yaris Rally2 terminou em terceiro na sua categoria e em 10º na geral, nas mãos de Sami Pajari e Enni Mälkönen, que estabeleceram quatro tempos mais rápidos no seu carro da Printsport.

Para Jari-Matti Latvala (diretor da equipa): “Este foi um rali incrível, com um resultado fantástico para a nossa equipa. Depoisdo dia de sábado, não tinha certeza se conseguiríamos vencer porque Neuville parecia forte, mas no domingo o ataque de Elfyn no primeiro troço deu-nos esperança.

O que aconteceu a seguir, com Thierry e Elfyn a perder tempo, foi algo que não queríamos que acontecesse, mas significou que o Seb estava subitamente na liderança e poderia conquistar a vitória.

Foi muito dramático, mas isto é um rali e não garantimos nada até ultrapassarmos realmente a linha de chegada. Também mostra o quão bom o nosso desporto pode ser com uma batalha tão acirrada pelos lugares do pódio até o último dia. É o 100º pódio do Seb, o que é um número incrível: ele chegar depois de quase três meses afastado e acabar por vencer o evento só mostra porque ele é oito vezes campeão mundial, e é muito bom tê-lo na nossa equipa. ”