WRC: Hyundai em Toyota com quatro carros em 2025?

Cyril Abiteboul, líder da Hyundai MotorSport revelou que este fim de semana no Japão vai falar com altos responsáveis da Hyundai, que marcam presença na prova e um dos temas que estará em cima da mesa será a perspetiva de ter quatro Hyundai i20 N Rally1 as correr a tempo inteiro em 2025, o que o francês admite que a Toyota também irá fazer e a razão pela qual falou nisso tem a ver com a questão dos pilotos, que só pode ser decidida, obviamente, sabendo quantos carros vão estar a correr.

O ponto mais curioso é ter revelado que a Toyota também se está a preparar para fazer o mesmo.

Em termos de pilotos, na Hyundai, estão garantidos Thierry Neuville e Ott Tänak, não se sabendo quem vai guiar o terceiro carro e eventualmente, o quarto. Adrien Fourmaux tem que decidir (ou anunciar) onde vai correr, M-Sport ou Hyundai.

Do lado da Toyota, Kalle Rovanperä deverá regressar como piloto a tempo inteiro, e depois há Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sebastien Ogier e Sami Pajari. Sabendo-se que Ogier não fará a época inteira, é natural que partilhe o carro com Pajari, mas tudo isso se saberá pouco após terminar o Rali do Japão, ou pelo menos, não muito depois…