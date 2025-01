WRC, Hyundai, Cyril Abiteboul: “Suécia será interessante com as evoluções no carro…”

A Hyundai Motorsport iniciou a sua campanha de 2025 com um pódio no Rallye Monte Carlo, muito menos do que aspirava. Qualquer um dos seus três pilotos tinha capacidade para vencer a prova, Thierry Neuville já o tinha mostrado no passado, Ott Tanak provou-o com o que fez no sábado e Adrien Fourmaux esteve muito perto do conseguir, tendo sido a meteorologia que, podia ter caído para qualquer um dos lados, caiu para a Toyota.

Por isso, tiveram que se contentar com o pódio de Adrien Fourmaux.

Para o Diretor de Equipa Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul: “depois de uma vitória aqui no ano passado, um terceiro lugar é de certa forma uma desilusão, mas há muitos aspetos positivos a retirar deste fim de semana.

O primeiro é o resultado do Adrien no seu primeiro fim de semana com a equipa, e estou certo de que veremos muito mais este ano, à medida que ele se familiariza com o carro e a equipa.

Outro aspeto positivo é o facto de os nossos pilotos terem conseguido adotar a abordagem correta aos desafios que enfrentaram, o que será a chave para este longo e imprevisível campeonato.

Por último, o carro foi globalmente competitivo ao longo do fim de semana; com as evoluções que se avizinham na Suécia e posições de estrada interessantes, estamos todos ansiosos pela próxima ronda”, disse Abiteboul, confiante para o próximo rali, na Suécia, de 13 a 16 de fevereiro, segunda ronda da temporada de 2025.