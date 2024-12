WRC, Cyril Abiteboul: Há mais para fazer em 2025

Apesar de celebrar um marco histórico com o primeiro título de pilotos no Campeonato do Mundo de Ralis, Cyril Abiteboul, presidente e chefe de equipa da Hyundai Motorsport, reconhece que o construtor coreano ainda tem caminho a percorrer para alcançar a hegemonia da Toyota.

À entrada da temporada de 2024, a Toyota vinha de um reinado avassalador: três anos consecutivos dominando os dois títulos mundiais e cinco anos de supremacia entre os pilotos. No entanto, Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe quebraram essa sequência no Rali do Japão, onde se sagraram como os primeiros campeões da Hyundai nas categorias de pilotos e navegadores.

Abiteboul não esconde que 2024 foi uma temporada de altos e baixos, destacando a força da rival Toyota, que conseguiu superar a Hyundai numa disputa dramática até à última especial: “Foi uma batalha intensa e espetacular ao longo de toda a temporada contra a Toyota”, afirmou Abiteboul. “No asfalto do Japão, mostramos ritmo para sermos uma verdadeira ameaça. No entanto, com dois acidentes e um problema no turbocompressor, acabamos por lhes dar demasiadas oportunidades. Na Power Stage, o ritmo deles foi simplesmente imbatível.”

Com um tom desportivo e resiliente, ele ainda fez questão de aplaudir os rivais: “Parabéns à Toyota por uma temporada fantástica. Estamos ansiosos por voltar a lutar em 2025, determinados a dar mais um passo e competir num nível ainda mais elevado.”

O título pode ser histórico, mas a Hyundai sabe que a estrada para a liderança definitiva ainda está em construção. E 2025 promete ser um novo capítulo dessa rivalidade épica.