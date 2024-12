WRC: Adrien Fourmaux explica porque trocou a M-Sport pela Hyundai

Adrien Fourmaux despediu-se da M-Sport depois de um ciclo de cinco anos na equipa com a vitória na Monza Rally Master Show com o francês a revelar as razões que o levaram a sair da M-Sport e a rumar à Hyundai.

Fourmaux estava frustrado pela falta de desenvolvimento por parte da Ford, do Puma Rally1, e pediu essas garantias a Malcolm Wilson, mas este não lhas pode dar e nesse contexto, dado que era essa a condição para ficar na M-Sport, ao francês restou-lhe aceitar o convite que tinha da Hyundai.

Portanto, a decisão foi conjunta entre Fourmaux e a M-Sport e as razões são as que se desconfiava: limitações financeiras.

Agora, uma nova etapa na carreira de Fourmaux, onde passa a existir maior oportunidade de desenvolvimento e competitividade. Seja como for, Fourmaux deixa o seu agradecimento à M-Sport e a Malcolm Wilson, tinha o sonho de vencer no WRC com a Ford, mas teve que ser realista e mudar para a Hyundai.