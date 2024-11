WRC acabou para Sébastien Loeb

Sébastien Loeb deixa claramente saudades no Mundial de Rali e mesmo depois de nove títulos, recorde de vitórias na disciplina (com 19 triunfos de avanço para o 2º, Ogier), piloto com mais pódios, com mais vitórias em troços, não há ninguém que não gostasse de voltar as ver no WRC, mas nos próximos anos (pelo menos) isso não vai ser possível, porque o seu contrato com a Dacia não o permite: “assinei um contrato de várias épocas com Dacia que me proíbe de defender outra marca seja onde for”, disse à AutoHebdo. É provável que o voltemos a ver em ralis, no WRC é que será mais difícil, mas quem sabe, um dia, o voltemos a ver no ‘seu’ Monte Carlo ou mesmo em Portugal, já que admite ser a ‘terra’ a sua preferência. Para já o foco está na Dacia e no Rali Dakar, e tendo em conta que o contrato é de vários anos, um regresso ao pináculo dos ralis torna-se mesmo improvável.