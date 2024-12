WRC 2027: Novos regulamentos prometem inclusão, inovação e sustentabilidade

O futuro dos ralis está a ser delineado e já há um ‘roadmap’. Mudanças ousadas visam preparar o WRC para uma nova era.

Os motores do Campeonato do Mundo de Ralis já estão a aquecer para 2027, com os novos regulamentos técnicos a receber um forte sinal verde dos chefes de equipa, que veem com bons olhos o que foi proposto pela FIA, medidas que aparentemente prometem transformar o desporto e atrair novos talentos e também fabricantes.

Aprovadas em 11 de dezembro pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel, as novas regras trazem uma visão bem mais ousada mas também muito mais sustentável: cortes significativos de custos, maior flexibilidade na conceção de carroçarias e um leque ampliado de modelos de automóveis, criando com isso oportunidades para mais equipas e pilotos brilharem no cenário global do WRC.

Com um ciclo regulamentar de 10 anos, o plano oferece estabilidade e incentiva investimentos a longo prazo. Fruto de uma colaboração minuciosa entre a FIA, o Promotor do WRC e representantes das equipas e fabricantes, a proposta reflete uma abordagem coletiva para moldar o futuro dos ralis.

Cyril Abiteboul, da Hyundai Motorsport, celebra a visão de longo prazo e o foco em sustentabilidade: “Ter um roteiro claro é essencial para os construtores. A redução de custos e a apresentação de carros espetaculares em ralis emocionantes são fundamentais para expandir a base de fãs e com isso a sustentabilidade do desporto.”

Para Malcolm Wilson, da M-Sport Ford, o futuro é inclusivo: “Os novos regulamentos vão abrir portas para mais jovens pilotos e equipas. Tornar o WRC mais acessível é vital para atrair novas entradas e garantir o sucesso do desporto.”

Já Jari-Matti Latvala, da Toyota Gazoo Racing, destaca a parceria no desenvolvimento das regras: “O processo colaborativo foi essencial. A base do regulamento é sólida, e ainda há espaço para ajustes, mas estamos confiantes de que o WRC está no caminho certo.”

Com a promessa de carros espetaculares, maior inclusão e um crescimento sustentável, o WRC 2027 prepara-se para dar a largada a uma nova era de emoção e inovação, embora ainda existam muito ‘ses’, nomeadamente o patamar de custos dos novos carros, 345.000€ que a todos parece difícil de atingir, bem como a margem entre a classe principal, Rally1 e os Rally2, admitindo-se que fiquem mais equilibrados, mas só o suficiente para que as duas categorias se mantenham em níveis de performance bem distintos, como sugere a Pirâmide dos Ralis da FIA…