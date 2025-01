WRC 2025: novos carros, regulamentos e equipas preparadas para a luta

Arranca esta semana a temporada de 2025 do WRC, e o Rali de Monte-Carlo marca o início de uma nova era nos ralis.

A temporada de 2025 do Campeonato do Mundo de Ralis arranca como quase sempre com o icónico Rallye Monte-Carlo. Novos carros, mais leves e ágeis, sem sistema híbrido numa temporada que se espera, novamente competitiva.

O WRC 2025 promete emoções fortes e volta a ter as três habituais equipas: Hyundai Shell Mobis World Rally Team, Toyota Gazoo Racing World Rally Team e M-Sport Ford World Rally Team, preparam-se para enfrentar o desafio único deste evento de inverno, que combina condições climáticas imprevisíveis, novos regulamentos técnicos e a estreia de um fornecedor exclusivo de pneus, a Hankook.

A Hyundai Shell Mobis World Rally Team chega a Monte-Carlo com grandes ambições para 2025, incluindo a nova tentativa de conquistar o título de construtores. A equipa aposta num line up mais forte e equilibrado, formado pelos campeões em título Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, Ott Tänak e Martin Järveoja, e os estreantes Adrien Fourmaux e Alexandre Coria, vindo da Ford. A combinação entre experiência, talento emergente e maior consistência, depois de terminarem com a rotatividade de pilotos, dá à Hyundai mais ferramentas para competir pelos lugares cimeiros desde o início da temporada.

Com o Hyundai i20 N Rally1 otimizado para os novos regulamentos, como todos os outros, que incluem carros mais leves e menos potentes, a equipa espera que a mistura de agilidade e estratégia de pneus permita um bom desempenho no exigente traçado de Monte-Carlo.

Quanto à Toyota Gazoo Racing World Rally Team, inicia a temporada como campeã de construtores de 2024 e apresenta uma equipa reforçada para 2025, com cinco GR Yaris Rally1 inscritos no evento. Entre os destaques estão os bicampeões Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen, Elfyn Evans e Scott Martin, vice-campeões do ano passado, e o lendário Sébastien Ogier, que procura a sua 10ª vitória em Monte-Carlo, mas só fará algumas provas durante o ano.

A equipa também tem este ano o promiossor jovem, Sami Pajari, campeão do WRC2, que estreia na categoria principal sob a bandeira da TGR-WRT2, com foco em desenvolvimento e formação de novos talentos.

A Toyota trabalhou arduamente na adaptação aos novos regulamentos, implementando mudanças no GR Yaris Rally1 para manter um desempenho competitivo, agora sem o sistema híbrido. O carro já de si sempre foi muito ágil, e a nova versão é-o ainda mais…

Por fim a M-Sport Ford World Rally Team, que chega à nova temporada ainda com menos argumentos para lutar na frente do WRC, pois só conseguiu garantir a sua presença na competição à última da hora, perdeu Adrien Fourmaux para a Hyundai e vai ter dois Ford Puma Rally1 pilotados por Grégoire Munster e Josh McErlean, ambos prontos para enfrentar o desafiador Rallye Monte-Carlo, mas com pouca experiência e hipóteses de alcançarem um grande resultado. Com uma abordagem focada na consistência e estratégia – vão obter os resultados que a Toyota e Hyundai não conseguirem quando tiverem problemas ou ‘azares’ – a M-Sport Ford espera que o conhecimento técnico vallha de algo e que a adaptação aos novos pneus Hankook lhes permita uma boa época.

Espera-se um começo promissor para uma temporada repleta de novidades que tem um calendário expandido para 14 provas, incluindo novos ralis nas Ilhas Canárias, Paraguai e Arábia Saudita. Por tudo isto a temporada de 2025 promete desafios únicos e intensa competitividade. Monte-Carlo será o primeiro teste para equipas e pilotos, e todos esperam começar bem numa temporada que promete espetáculo.