WEC/6 horas de São Paulo: Toyota vence e Porsche Penske assegura duplo pódio

A Toyota Gazoo Racing venceu a quinta ronda do WEC-Campeonato do Mundo de Resistência, as Rolex 6 Horas de São Paulo, depois do construtor japonês ter conseguido o seu melhor resultado da época até agora, com duas posições nos quatro primeiros lugares.

No primeiro regresso do WEC ao Brasil em mais de uma década, o Toyota Gazoo Racing GR010 Hybrid Hypercar n.º 8, conduzido por Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, conquistou a vitória em Interlagos, que contou com a presença de 73.205 fãs durante o fim de semana.

Foi também o primeiro pódio do ano para o carro nº 8.

O trio vencedor tirou partido de um problema no sensor de pressão de combustível do Toyota nº 7, líder da corrida até então, conduzido por Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries. Este problema a meio da corrida custou à equipa três minutos nas boxes, fazendo com que o n.º 7 caísse para o fim do pelotão dos Hypercar, mas a equipa fez um excelente trabalho de recuperação de tempo para acabar em quarto lugar.

A Porsche Penske Motorsport teve outro fim de semana forte, depois de garantir um duplo pódio com o seu par de Porsche 963 Hypercar. O carro n.º 6 sofreu um furo na primeira hora, mas Laurens Vanthoor, Kevin Estre e Andre Lotterer fizeram uma boa corrida, terminando a 1m08s do vencedor da corrida, a Toyota, e ficando com o segundo lugar.

A completar o pódio ficou o Porsche Penske 963 Hypercar n.º 5 de Michael Christensen, Matt Campbell e Frederic Makowiecki – o trio teria provavelmente terminado em P2 se não fosse uma alteração na traseira do 963 a meio da corrida. O duplo pódio da Porsche Penske faz com que a marca alemã continue a liderar o Campeonato do Mundo de Resistência de Hypercar com um total de 126 pontos, enquanto a Toyota (122 pontos) fica à frente da Ferrari (109 pontos).

O Ferrari AF Corse n.º 51, conduzido por James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi, completou os cinco primeiros, com o Hypercar 499P a ser ultrapassado por Kamui Kobayashi, que fez uma ultrapassagem de mestre nas últimas voltas da corrida, terminando com 3,824s de vantagem sobre o Cavallino Rampante.

Em sexto lugar da geral ficou o Ferrari 499P Hypercar nº 50, vencedor de Le Mans, conduzido por Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. A terminar em sétimo lugar ficou a equipa n.º 38 da Hertz Team JOTA, conduzida por Jenson Button, Phil Hanson e Oliver Rasmussen – o trio foi alvo de uma paragem devido a uma infração técnica na última hora da corrida, o que os fez cair para a quarta posição.

A Peugeot Total Energies teve um fim de semana encorajador, com o Peugeot 9X8 revisto, conduzido por Mikkel Jensen, Nico Mueller e Jean-Eric Vergne, a fazer uma corrida limpa e a conquistar a oitava posição. Em nono lugar ficou o BMW M Hybrid V8 n.º 15 da BMW M Team WRT, enquanto o Alpine A424 n.º 36 fechou o top 10 e conquistou o último ponto na classificação dos Hypercar.

Por outro lado, a Cadillac Racing teve um fim de semana difícil, com o V-Series R n.º 2 a terminar em 13º devido a problemas de travões, enquanto o Lamborghini Iron Lynx terminou a corrida em 17º lugar, com o SC63 a ser prejudicado por um furo e uma paragem adicional nas boxes. Finalmente, Isotta Fraschini e o Tipo 6-C retiraram-se da corrida devido a problemas de motor.

Na Taça do Mundo FIA para Equipas de Hipercarros, a Hertz Team JOTA conquistou o primeiro e o terceiro lugares, com a Proton a conquistar o segundo.