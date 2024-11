Taça de Portugal de Karting: 121 inscritos em Portimão

A 43.ª edição da emblemática Taça de Portugal de Karting AM|48 está agendada para o próximo fim de semana.

Nos dias 23 e 24 de novembro, no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob d organização do AIA, realizar-se-á uma das mais aguardadas competições do ano, considerada como a grande festa do Karting nacional. E nada melhor do que uma lista de 121 inscritos para ser ainda mais emblemática.

Depois do êxito do Open de Portugal e do Campeonato de Portugal de Karting Toyota, no próximo fim de semana realizar-se-á mais uma competição que, tradicionalmente, é um sucesso para o Karting nacional, nomeadamente a Taça de Portugal de Karting AM|48, considerada a prova-rainha da disciplina do calendário desportivo da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

Tal como no ano passado, no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão é esperado um número bastante elevado de pilotos – estão inscritos 121, tantos como no ano passado –, que serão distribuídos por sete categorias que compõem a competição: a Iniciação, a Cadete, a X30 Mini, a Júnior, a X30 (que inclui a subcategoria X30 Master), a X30 Super Shifter (que conta com as subcategorias Sénior, Master e Gentleman) e a DD2 (que conta com a subcategoria Master) que integra o Campeonato de Portugal Rotax.

A categoria-rainha, a X30, volta a ser a mais concorrida, apresentando uma lista de inscritos de 32 pilotos, dos quais dois são da subcategoria Master. Segue-se a categoria X30 Mini com 19 inscritos, a X30 Super Shifter (17), a DD2 e DD2 Master (16), a Júnior (16), a Cadete (15) e a Iniciação (6).

Como é habitual, pilotos e equipas, assim como todos os aficionados pelo Karting, aguardam, naturalmente, com grande expectativa a Taça de Portugal de Karting AM|48 de 2024, que, historicamente, pela sua tradição e simbolismo, é sempre uma competição que todos querem conquistar.

Todas as categorias irão disputar uma sessão de treinos livres e uma sessão de treinos cronometrados no sábado de manhã e a partir das 11h10 até às 16h30, cada categoria vai disputar duas mangas de qualificação estando a cerimónia de apresentação de pilotos marcada para as 17h00.

Para domingo, entre as 09h50 e as 11h45, estão agendadas as Pré-Finais, enquanto as Finais serão disputadas entre as 12h10 e as 14h05, seguindo-se depois a habitual entrega de prémios a partir das 14h35.