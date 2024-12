Será Carlos Sainz o piloto certo que vai ajudar a ‘devolver’ a Williams ao topo da F1?

Carlos Sainz terminou a sua passagem pela Ferrari e agora na Williams, e juntamente com Alex Albon, os homens de Grove ficam com uma dupla de pilotos que tem todas as condições para fazer subir bastante a equipa na ‘ordem’ que tem sido estabelecida, estando agora a responsabilidade muito mais na capacidade dos homens e mulheres liderados por James Wolves, para construir um bom carro, especialmente, para 2026…

O espanhol está perfeitamente determinado a ajudar a equipa a crescer, já deixou claro que está totalmente comprometido com o renascimento da equipa, o que seria muito importante para a Fórmula 1, uma equipa tão histórica conseguir voltar ao topo, mesmo que todos estejam cientes dos desafios dos próximos anos, e para isso basta olhar para a Aston Martin, que continua a marcar passo.

Para Sainz, a motivação está agora renovada, o piloto destaca a sua determinação em trabalhar para que a Williams lute por pódios e vitórias novamente, alinhando-se ao projeto liderado por James Vowles.

Durante os recentes testes pós-temporada, Carlos Sainz completou 146 voltas e impressionou os engenheiros da equipa com o seu feedback detalhado e ética de trabalho.

A combinação entre Sainz e Alex Albon promete formar uma dupla forte para o desenvolvimento da equipa, que assinou com Sainz um contrato com uma extensão que confirma a intenção deste contribuir para o crescimento da Williams, mirando resultados consistentes a partir de 2026, com a mudança nos regulamentos. Essa é a oportunidade perfeita para a Williams, não é o tudo ou nada, mas a importância de acertar nessa transição é fulcral para tudo o que se segue…