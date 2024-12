Rui Carneiro é outro dos pilotos portugueses que está de regresso ao Dakar

Rui Carneiro, vencedor da categoria Road to Dakar no Rali da Andaluzia 2020, viveu um percurso cheio de desafios até ao Dakar 2021, marcado por contratempos e superação. Entre a gestão da empresa familiar, a vida em família e a paixão pelo desporto motorizado, regressa agora ao Dakar mais preparado e com ambições renovadas, depois de uma temporada promissora ao lado do navegador Ola Floene, competindo num G Rally Team OTR, um protótipo ligeiro da classe Challenger. Depois do 26º posto entre os SSV em 2021, agora o regresso…

Rui Carneiro venceu a categoria Road to Dakar na edição inaugural do Rali da Andaluzia 2020, deixando-o com muito pouco tempo para se preparar para a sua entrada ‘gratuita’ no Dakar de 2021. A mãe estava radiante por ele, mas o pai avisou-o de que a taxa de inscrição era apenas a ponta do icebergue financeiro. Claro que os pais sabem sempre o que é melhor para os filhos!

O primeiro dia do Dakar de 2021 acabou por ser um desastre para Rui Carneiro e para o seu igualmente estreante copiloto Filipe Serra, com a dupla portuguesa a terminar muito abaixo na classificação após uma sucessão de furos. Isso acabou com qualquer esperança de um resultado geral decente, mas reagruparam-se para conseguir um par de Top 10 e um Top 5 na classe T3.

Desde então, Rui Carneiro tem sonhado em voltar ao Dakar, mas é um homem ocupado. Trabalha na empresa da família, principalmente nos sectores têxtil e da saúde, é casado e tem uma filha de 5 anos, o que significa que não tem muito tempo.

No entanto, este ano conseguiu negociar algum tempo para alimentar a sua obsessão por desportos motorizados, participando no Rally Raid de Portugal e no Rallye de Marrocos ao lado do navegador profissional Ola Floene, a bordo de um G Rallyteam OTR de fábrica.

Já Ola Floene é um navegador bem conhecido dos ralis, pois navegou pilotos como Mads Ostberg, Andreas Mikkelsen, Pontus Tidemand, entre outros. Participou pela primeira vez no Dakar em 2006, ao lado do piloto austríaco Raphal Sperrer, mas depois de fazer dupla com andreas Mikkelsen no WRC nos tempos da Volkswagen Motorsport, o seu interesse pelos ralis foram reacendidos. A maior parte do pessoal tinha trabalhado no Dakar e estava sempre a contar ao norueguês histórias sobre a prova de desporto automóvel mais dura do mundo.

Além disso, o conquistador Volkswagen Touareg ainda estava na oficina da VW e Ola costumava ficar a olhar para ele, de tão fascinado que estava pelo carro. Em 2018, Ola decidiu que era altura de mudar para o rally raid, mas precisava de aperfeiçoar a sua navegação no road book. A solução – entrar nos rally raids na classe das motas.

Um período que o norueguês guarda com especial carinho.

Durante esta fase de aprendizagem, Ola Floene foi contactado pelo responsável da equipa júnior de todo-o-terreno da Red Bull, Arnaud Duhamel, que procurava um copiloto para a estrela americana em ascensão Mitch Gutherie.

Sem um piloto para o Dakar de 2024, Ola foi recrutado por Rui para a época de 2024 com o objetivo de formar uma parceria experiente para o Dakar de 2025.

Para Rui Carneiro: “Para ser sincero, o meu sonho seria participar no Dakar numa moto, mas isso nunca vai acontecer. A minha família matava-me! Quando era miúdo, andava de enduro com os meus amigos todos os fins de semana e ainda hoje é o que mais gosto de fazer.

Cheguei mesmo a comprar uma réplica de uma KTM Rally Replica para andar só por diversão. Mesmo assim, correr com um T3 é um bom substituto em termos de sensações e tenho muita sorte por este ano ter podido participar em tantas corridas. Até pude fazer testes, em vez de chegar à última hora para correr. A minha filha acha que é ótimo. Sempre que me vê com um capacete nas mãos, pensa que vou correr o Dakar.

Acho que ela ainda não calculou exatamente quanto tempo vou estar fora! A minha mulher, no entanto, é melhor em matemática! Ela apoia-me muito e está feliz por eu poder viver o meu sonho, mas é uma obsessão bastante egoísta que me ocupa muito tempo. No que diz respeito aos meus objetivos para o Dakar, são um pouco mais ambiciosos da segunda vez. ‘Falhámos’ no Rally Raid Portugal, mas terminámos em 17º lugar na geral no Rallye du Maroc e em 6º na classe T3. Uma pequena melhoria desse resultado no Dakar seria ótimo!”

Já Ola Floene: “Na verdade, estava a planear participar na Baja de Jeddah em motos, mesmo antes do Dakar, mas o Rui não estava interessado (por razões óbvias…). Por isso, disse-lhe: ‘ok, se alugares um carro para a prova e a fizermos juntos, eu não vou de mota’. Foi um treino pré-Dakar perfeito. O Rui não tem tempo para andar num carro de corrida, mas é um verdadeiro talento. No Rally Raid Portugal, na penúltima etapa, não estava satisfeito com a sua prestação porque achava que não estava a esforçar-se o suficiente. Mas eu via que ele era rápido. No final, fomos apenas 90 segundos mais lentos do que Sebastien Leob, que também estava a conduzir um T3 – e esse tipo sabe conduzir! O OT3 também é um bom carro, por isso acho que temos todos os ingredientes para fazer um bom Dakar. Se o Rui usar o seu talento para a velocidade e não conduzir contra si próprio, podemos ter algumas boas surpresas.”