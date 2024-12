Rui Andrade: 2ª época com a TF Sport na LMGT3 do WEC

Rui Andrade anunciou os seus planos para 2025, confirmando uma campanha com a TF Sport no WEC, Campeonato do Mundo de Resistência. O piloto angolano vai continuar com a TF Sport para uma segunda época na LMGT3, com o objetivo de dar continuidade a um impressionante ano de estreia nas corridas de GT.

Depois de uma temporada de adaptação ao Corvette Z06 GT3.R e ao competitivo campo do GT, Andrade e a equipa #81 da TF Sport concluíram 2024 com uma nota alta, com um pódio inovador nas 8 Horas do Bahrein.

Andrade vai correr com uma formação de pilotos inalterada, partilhando o Corvette Z06 GT3.R #81 com Charlie Eastwood e Tom Van Rompuy. O campeonato de oito rondas inclui as icónicas 24 Horas de Le Mans, agendadas para 14 e 15 de junho, como parte de um calendário de 2025 inalterado.

Com um calendário de oito corridas, 2025 promete ser um ano marcante na carreira de Andrade, que continua a representar Angola no palco global do desporto automóvel.

Para Rui Andrade: “estou grato pela oportunidade de voltar a correr com a TF Sport em 2025 no WEC. Fizemos muitos progressos juntos e estamos entusiasmados por manter a dinâmica no próximo ano e lutar pelos resultados que merecemos. É sempre um prazer lutar pelo campeonato do mundo e correr nas 24 horas de Le Mans. Que venha 2025″, disse.

Calendário:

21/22 de fevereiro Prólogo Oficial (QAT)

28 de fevereiro Qatar 1812Km (QAT)

20 de abril 6H de Imola (ITA)

10 de maio 6H de Spa (BEL)

14/15 de junho 24 Horas de Le Mans (FRA)

13 de julho 6H de São Paulo (BRA)

7 de setembro Lone Star Le Mans (EUA)

28 de setembro 6H de Fuji (JPN)

8 de novembro 8H do Bahrein (BAH)