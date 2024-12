Ricardo Porém prepara-se para o seu sexto Rali Dakar

Ricardo Porém está de regresso ao Rali Dakar para a sua sexta participação no evento. Vai fazê-lo, desta feita, com Nuno Sousa ao lado, na classe Challenger/T3. A estreia foi em 2019 num SSV, seguiram-se dois anos com a equipa oficial da Borgward em 2020 e 2021, regressou em 2023 com o novo T3 da X-Raid, em 2024 já correu com o MMP T3, com que disputa também a prova de 2025.

Depois de acumular experiências diversas, o piloto de Leiria repete o MMP T3/Challenger com que já correu este ano.

Em 2019: Ricardo Porém fez sua estreia na competição na categoria SSV com um Can-Am Maverick, integrando a equipa SouthRacing. O principal objetivo era terminar a prova, dado o desconhecimento do veículo e a ausência de experiência em terrenos arenosos, apesar disso, teve uma participação positiva, tendo aprendido as suas primeiras lições sobre as exigências do Dakar.

O Campeão Nacional de Todo-o-Terreno de 2014 e 2017 voltou em 2020. Competindo ao lado do seu irmão Manuel Porém, a dupla correu com um Borgward BX7 DKR Evo. Apesar da ambição de um bom desempenho, problemas mecânicos, incluindo falhas na caixa de velocidades e direção, os obrigaram-nos a abandonar a corrida.

Ainda assim, a experiência serviu como aprendizagem para futuras edições, nomeadamente no ano seguinte, no Dakar 2021, em que voltaram com a Borgward, desta feita com Jorge Monteiro como navegador, e novamente com o Borgward BX7 DKR Evo. A equipa adotou uma abordagem estratégica, evitando riscos excessivos, e terminou a prova na 20ª posição, mesmo que o objetivo inicial fosse o top 15. A prova foi marcada pela consistência e inteligência na gestão do carro, veículo esse que não tinha rapidez para muito mais.

O regresso deu-se dois anos depois, no Dakar 2023. De volta ao Dakar após um hiato, Ricardo Porém competiu desta feita na categoria T3, com Augusto Sanz como navegador, integrando a Yamaha X-Raid Supported Team. Apesar de contratempos iniciais que os relegaram ao 42º lugar, conseguiram recuperar e terminar em 12º, destacando-se pela vitória numa etapa, um marco importante na carreira do piloto.

Este ano, no Dakar 2024 e novamente ao lado de Augusto Sanz, agora com o MMP T3 Rally Raid, Ricardo Porém tinha como meta melhorar o desempenho anterior. No entanto, problemas mecânicos na última etapa comprometeram o resultado, levando-o a finalizar em 8º lugar. Apesar da frustração, destacou a fiabilidade do carro até ali. Agora, no Dakar 2025, Ricardo Porém participa pela sexta vez na prova da ASO.

Dakar 2019 – Ricardo Porém / Jorge Monteiro (Can-Am Maverick)

Dakar 2020 – Ricardo Porém/Manuel Porém (Borgward BX7 DKR Evo)

Dakar 2021 – Ricardo Porém/Jorge Monteiro (Borgward BX7 DKR Evo)

Dakar 2023 – Ricardo Porém/Agusto Sanz (Yamaha X-Raid Supported Team T3)

Dakar 2024 – Ricardo Porém/Augusto Sanz (MMP T3 Rally Raid)

Dakar 2025 – Ricardo Porém-Nuno Sousa (MMP T3 Challenger T3)