Rallye das Camélias 2025: inscrições abertas, na homenagem a Luís Caramelo

Já estão abertas as inscrições para o Rallye das Camélias de 2025, edição que vai ter um enorme significado especial, pois será também a homenagem a Luís Caramelo, mentor do regresso da prova, que recentemente nos deixou e que tudo fez – e conseguiu – fazer renascer esta histórica prova da região de Lisboa.

Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva já confirmaram a sua presença, ainda sem anunciar a viatura, numa prova que se estima poder ter ainda mais participantes fruto da homenagem que vai ser feita.

Como se sabe, foi preciso esperar quase 30 anos, em 2018, para que o Rali das Camélias voltasse a ser uma realidade no automobilismo nacional. Mais uma vez o empenho do Clube Motorismo de Setúbal permitiu que uma das mais emblemáticas provas do panorama nacional estivesse de volta e assim animar a serra de Sintra e a região de Mafra.

Em tempos, o Rali das Camélias foi um dos ralis mais importantes do calendário nacional e servia de ensaio geral para a fase inicial do Rali de Portugal ou não fossem, grande parte das especiais desenhadas na serra de Sintra. Alcabideche, Janes, Rio da Mula, Cabo da Roca e claro as clássicas Lagoa Azul, Peninha e Sintra foram algumas das classificativas que em tempos idos se percorriam nesta prova tanto de dia como de noite.

Quis o destino que 40 anos depois da mais memorável noite de Sintra, quando Markku Alen e Hannu Mikkola se digladiaram pela vitória no Rali de Portugal, que as Camélias voltassem a fazer parte do calendário nacional. São inúmeras as histórias que essas especiais contam, numa altura em que ainda não existiam redes sociais e que os ralis eram uma loucura em Portugal.

Às portas de Lisboa eram aos milhares que rumavam à catedral dos ralis, tal como Fafe e Arganil, fosse nas Camélias, Volta a Portugal e sobretudo no Rali de Portugal. Primeiro acidente de Joaquim Santos em 1986, que levou o Mundial para longe, e depois a “fúria” ambientalista privaram os amantes dos ralis em geral e aqueles que moram nos arredores da capital em particular das suas provas.

E os ralis fugiram de Lisboa e o público ficou órfão. Desde 2018, Luis Caramelo, que era o Diretor de Prova e o Clube de Motorismo de Setúbal colocam na estrada uma prova que teve como vencedores Paulo Neto(Vítor Hugo (Citroën DS3 R3T Max) em 2018, Pedro Clarimundo/Mário Castro (Hyundai i20 R5) em 2019, Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Skoda Fabia R5) em 2021, 2022 e 2023, estes dois últimos anos com o Mitsubishi Mirage R5 e em 2024, Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Mitsubishi Carisma GT Evo V).