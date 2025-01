Rally1 2025: adaptação sem queixas à nova era

Sem sistemas híbridos, e sem reclamações: os novos Rally1 estiveram em ação sem quaisquer críticas

Passaram alguns dias depois da primeira prova com os novos Rally1 sem sistema híbrido e com as regras de 2025 e um dos pontos curiosos é que não houve uma única queixa quanto à prestação dos novos carros.

Toda a gente sabe que foi um passo atrás, devido à retirada dos sistemas híbridos, mas a verdade é que isso não se notou na estrada. Tal como se esperava.

Como se sabe, o peso mínimo dos carros de Rally1 foi reduzido de 1.260 kg para 1.180 kg, o tamanho do restritor de ar, reduzido de 36 mm para 35 mm, de modo a manter uma relação peso-potência. Com esta diminuição de restritor, as rotações que os motores fazem são agora um pouco mais baixas, e por isso a afinação do motor mudou um pouco. Por isso, houve novas árvores de cames e coletores de escape novos, e por fim um novo binário de motor, correspondente à nova potência. Não tendo tanta potência em determinados momentos, há menos downforce, portanto os carros são um pouco menos eficazes.

Os novos pneus Hankook são novos para todos e carecem de habituação, é normal, estranho era se fosse diferente.

Regra geral, não seria no Monte Carlo que se notariam diferenças maiores nos Rally1 de 2024 para estes de 2025, em virtude das condições dos troços, uma vez que os pneus dificilmente foram perfeitos para 100% do percurso.

Só quando os traçados forem uniformes se pode notar mais, mas isso só mais lá para a frente. Na Suécia, talvez se note um pouco, o Safari é muito duro para se olhar para a velocidade, aí o que importa é a fiabilidade, e por isso no asfalto das Canárias e na terra de Portugal, sim, podem notar-se algumas diferenças, especialmente em zonas onde se puder ver os carros durante algum, tempo. Nisso, o Rali de Portugal é perfeito.