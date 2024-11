Rali de Portugal e MotoGP em canal de TV aberto?

O governo português decidiu que mais eventos desportivos devem ser considerados de grande interesse público e por isso recomenda que sejam transmitidos em sinal aberto para todos os telespectadores.

A decisão é final, foi publicada em Diário da República, e entra em vigor a partir de 2025.

Resta esperar pelas negociações entre os detentores dos direitos e a RTP, SIC e TVI.

Como é lógico, a medida tem mais impacto junto dos adeptos do futebol, já que está incluída a Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência, Mundial de Clubes e Liga das Nações com participação de equipas portuguesas, mas também outras modalidades e é aqui que a questão interessa aos adeptos do ‘Motorsport: estão ainda incluídas a Volta a Portugal em bicicleta, o Rali de Portugal e o MotoGP, além de competições de outras modalidades com participação de atletas portugueses ou da seleção nacional.

Portanto, as empresas que detêm os direitos de transmissão desses eventos (como Sport TV e DAZN) serão obrigadas a ceder parte desses direitos para que as emissoras de TV aberta (TVI, SIC, RTP) possam transmitir os eventos, mas para já é cedo para se saber de como será feita a divisão entre as emissoras de TV aberta.

Claro que quando se fala grátis, isso só sucede para quem tem TDT (televisão digital terrestre), todos os restantes pagam acessos à várias operadoras.

Seja como for, no caso do Rali de Portugal o impacto é menor porque a Sport TV e a RTP fazem normalmente uma extensa cobertura da prova, e se no caso da Sport TV, este ano transmitiu as 22 especiais da prova em sinal fechado, com muito a ser transmitido na sport TV+, que é aberta, já a RTP transmitiu alguns troços em direto, e em sinal aberto, claro.