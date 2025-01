Rali de Monte Carlo abre WRC 2025: pilotos, equipas e os desafios da nova temporada

Arranca daqui a pouco com o shakedown do Rali de Monte Carlo o WRC 2025, uma competição com Rally1 sem sistema híbrido, o que nos coloca com carros que em termos competitivos não serão muito diferentes dos WRC de 2016, provavelmente um pouco acima.

A grande incógnita é claramente a Hankook, a nova fornecedora de pneus, embora as principais questões devam apenas surgir com os ralis de terra, pois o Monte Carlo e a Suécia são provas muito específicas, porque as condições no ‘Monte’ dificilmente serão semelhantes em toda a prova, mesmo com pouco gelo há sempre muita incerteza até porque a meteorologia complicou-se nestes últimos dias e a prova pode ter bem mais gelo e neve do que se pensava inicialmente.

No Safari, primeira prova de terra do ano, a questão tem muito mais a ver com a durabilidade do pneu, que não parece ser problema do que propriamente com a sua qualidade. Depois vem o asfalto das Canárias e aí já pode haver algumas questões, mas só mesmo em Portugal a ‘coisa’ “pia mais fino”…

Quanto aos candidatos a destacarem-se, todos os anos a mesma coisa, por tão evidente que é. Se falarmos só do Rali de Monte Carlo, claramente Sébastien Ogier e Thierry Neuville, mas se olharmos para o campeonato, acima de todos, Kalle Rovanperä, com Ott Tänak e Thierry Neuville num patamar abaixo e Elfyn Evans a morder os calcanhares aos dois pilotos da Hyundai. Julgamos até que Evans, a quem não lhe correu bem a adaptação aos híbridos, pode estar mais competitivo este ano com um carro mais ‘convencional’.

Depois, Adrien Fourmaux, e aqui depende como se adapta à equipa e ao carro, sendo provável que se possa ‘misturar’ com os pilotos mais à frente. Claramente, a equipas de topo serão a Hyundai e Toyota, este ano com a Hyundai a ter um trio mais homogêneo o que pode ser importante nos Construtores.

Falando um pouco mais das três equipas, na Hyundai, Thierry Neuville defende o seu título mundial com o cobiçado #1 no seu Hyundai i20 N Rally1, naquela que é a sua 12ª época consecutiva com o construtor coreano. O belga é acompanhado por Ott Tänak e pelo recém-chegado francês da equipa, Adrien Fourmaux.

A Toyota Gazoo Racing tem nesta prova Sébastien Ogier, vencedor do título no WRC por oito vezes, e que já venceu o Rallye Monte-Carlo num recorde de nove ocasiões. Enquanto Ogier está a planear um calendário de eventos parcial, e depois do ‘Monte’ fica por saber se quer experimentar as Canárias, que é novidade ou como gosta, vem a Portugal, a sua prova preferida depois do ‘Monte’.

A grande notícia para a Toyota é o programa em full time de Kalle Rovanperä, duplo campeão que regressa para uma temporada completa após ter feito 2024 em tempo parcial. Se estiver no nível de 2023, dará poucas hipóteses à concorrência, embora, provavelmente, com um pouco mais de dificuldade. Aqui convém referir que esta previsão é para carros co mandamentos semelhantes. Na Toyota, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e o campeão do FIA WRC2, Sami Pajari, completam o line up de fábrica da Toyota, com cinco equipas, nos carros GR Yaris Rally1, nem todos o ano inteiro.

Por fim, a M-Sport Ford World Rally Team, de quem se espera muito menos que os cinco pódios de 2024. Sem Fourmaux, Grégoire Munster será o piloto mais experiente da M-Sport Ford World Rally Team, quando embarcar na sua segunda época completa ao nível do Rally1. E com isto está quase tudo dito. O novato é Josh McErlean, um produto da Academia de Ralis da Motorsport Ireland, que sobe do FIA WRC2 para pilotar o segundo Ford Puma Rally1. Vamos ver como Munster se porta no segundo ano completo de Rally1, agora com carros um pouco mais ‘fáceis’. Por outro lado, essa transição será mais fácil para Josh McErlean, que, não nos admiramos que depressa comece a andar ao nível de Munster.