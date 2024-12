O novo X-raid Fenic: Compacto, ágil e testado no deserto

O X-raid Fenic é pequeno, ágil e, espera a X-Raid, veloz. A raposa Fennec está perfeitamente adaptada aos desafios do deserto – o calor e a areia são o seu habitat preferido. Esta pequena raposa do deserto é o nome ideal para o novo veículo X-raid side-by-side. O X-raid Fenic é o “pequeno” da família de veículos da equipa de Trebur. As pistas apertadas e sinuosas são o seu ‘recreio’ pois é onde o veículo se sente em casa, no deserto.

O X-raid Fenic é uma evolução do X-raid 1000R Turbo, construído e desenvolvido pela X-raid. A mudança externa mais notória é o novo capot frontal. Além disso, o veículo cresceu ligeiramente em largura e comprimento, resultado de extensas modificações feitas na transmissão, suspensão e geometria do eixo dianteiro. O objetivo deste desenvolvimento foi melhorar a dirigibilidade e aumentar a estabilidade. O veículo side-by-side oferece agora um comportamento mais suave e direto nas curvas, sendo menos propenso a “rolar”.

O núcleo do side-by-side, a sua transmissão e motor, mantém-se inalterado – mas sob o capot, foi significativamente melhorado! Os diferenciais dianteiro e traseiro reforçados, um veio de transmissão totalmente novo e braços de controlo redesenhados elevam o desempenho para o nível seguinte. A via mais larga e a geometria do eixo dianteiro recentemente desenvolvida exigiram mesmo um capot dianteiro redesenhado – uma prova das alterações radicais.

Pela primeira vez, um veículo foi desenvolvido com uma utilização inflexível de peças intermutáveis, conseguindo ao mesmo tempo, um aumento de desempenho. Não só os painéis laterais e o tejadilho continuam a encaixar perfeitamente para manter o aspeto caraterístico do veículo, como os engenheiros também criaram um sistema em que os braços de suspensão, os veios de transmissão e os cubos das rodas são universalmente aplicáveis!

Cada braço de controlo, tanto superior como inferior, adapta-se aos quatro cantos do veículo e os cubos das rodas foram concebidos para serem facilmente montados também nos quatro cantos.

Além disso, podem ser instalados diferentes sistemas de travagem. Esta solução única permite à X-raid equipar o veículo com os travões ideais para cada evento, assegurando sempre o melhor desempenho.

O X-raid Fenic foi submetido a um extenso programa de testes, percorrendo centenas de quilómetros nas exigentes paisagens desérticas de Marrocos e do Dubai. Além disso, as modificações técnicas foram rigorosamente testadas numa instalação da Bundeswehr (Forças Armadas Alemãs) perto de Trier.

O Fenic fez a sua estreia no Rali de Jeddah, na Arábia Saudita. Aí, as duas tripulações – Annett Quandt / Annie Seel e Maria Gameiro / José Marques – testaram o pequeno corredor do deserto. Este evento serviu também como ensaio geral para o Rali Dakar, que começa daqui a duas semanas.

Dados técnicos, Comprimento: 3.560 mm; Largura: 2.100 mm; Altura: 1.900 mm; Distância entre eixos: 2.750 mm