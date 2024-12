Nasser Al-Attiyah, Edouard Boulanger e Toyota, Campeões no W2RC

Nasser Al-Attiyah conquistou esta época o seu terceiro título consecutivo de pilotos no Mundial de Todo-o-Terreno. Na nova parceria com o francês Edouard Boulanger, que começou depois de um dececionante Rali Dakar, também deu o título de co-pilotos ao seu navegador.

Depois de vencer os dois primeiros campeonatos W2RC com o copiloto Mathieu Baumel e a Toyota Gazoo Racing, Attiyah mudou para a Prodrive para conduzir um Hunter sob a sua bandeira Nasser Racing by Prodrive no final de 2023.

O Qatari conseguiu recuperar da segunda semana de atrasos no Dakar até o seu Hunter sofrer furos e

e depois problemas de motor na oitava etapa. A equipa incorreu uma penalização de 20 horas para mudar o motor, mas continuou na etapa seguinte (até que o braço da suspensão se partiu). Ele retirou-se, mas ganhou 18 pontos pelo desempenho na etapa.

Boulanger, que foi copiloto de Stéphane Peterhansel no Dakar, juntou-se mais tarde ao Al-Attiyah, lançando as bases

para uma corrida pelo título. Conquistaram vitórias no Abu Dhabi Desert Challenge e no BP Ultimate Rally-Raid, perdendo por pouco perdendo o Desafío Ruta 40 para al-Rajhi por 40 segundos.

Em Córdoba, o segundo lugar de Al-Attiyah garantiu uma vantagem de 25 pontos para Marrocos, onde superou o terreno acidentado com o estreante Dacia Sandrider para conquistar o terceiro título consecutivo e o primeiro de Boulanger.

A Toyota Gazoo Racing venceu o Campeonato de Construtores, conquistando todos os títulos desde a criação do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (W2RC) no início de 2022.

A equipa sul-africana utilizou os modelos Toyota GR DKR Hilux com motor V6 de especificação mais recente, em conjunto com a Overdrive Racing, sediada na Bélgica. A equipa utilizou os serviços do saudita Yazeed Al-Rajhi, do americano Seth Quintero e do brasileiro Lucas Moraes para representar a marca japonesa nas cinco rondas da série na Arábia Saudita, Abu Dhabi, Portugal, Argentina e Marrocos.

O resultado foi decidido na última ronda no Norte de África. O terceiro e quarto lugares de Al-Rajhi e Quintero foram suficientes para a equipa derrotar a Nasser Racing by Prodrive por 37 pontos e conquistar o título. A equipa X-Raid Mini JCW completou o pódio dos construtores.

No início do ano, Al-Rajhi e Moraes ganharam pontos pelas suas prestações nas etapas e o brasileiro ficou em quinto lugar entre os pilotos W2RC inscritos.

Al-Rajhi e Quintero acompanharam Nasser Al-Attiyah até ao final do Abu Dhabi Desert Challenge, conquistando pontos para o segundo e terceiro lugares da geral. Moraes e Al-Rajhi também somaram pontos com o terceiro e quinto lugares no BP Ultimate Rally-Raid Portugal. A vitória de Al-Rajhi no Desafio Ruta 40, na Argentina, viria a revelar-se decisiva, e os pontos conquistados pelo saudita foram complementados pelo quinto lugar de Moraes.

O golpe de misericórdia veio em Marrocos, com Al-Rajhi a ganhar pontos por ser o terceiro dos pilotos W2RC registados, o seu resultado impulsionado por uma contribuição inestimável de Quintero, assegurando que a Toyota se mantém invicta nas honras de Fabricante desde o início do W2RC.