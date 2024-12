Momentos do ano: Ott Tanak vence por 0.2s na Sardenha e faz história no WRC

Uma reviravolta na PowerStage do Rali da Sardenha, valeu a Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) um triunfo com 0.2s de avanço para Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) depois de terem entrado para a Power Stage separados por 6.2s com vantagem para o francês, e com este resultado foi igualada a margem com que Ogier bateu Latvala no Rali da Jordânia de 2011, 0.2s.

O recorde da menor diferença final numa prova do WRC foi igualado, curiosamente com Latvala a ‘perder’ outra vez, desta feita como Chefe de Equipa.

Segundo Ogier, um furo lento levou a este desfecho…

Depois de no sábado, na parte da tarde, ordens de equipa terem levado Ott Tanak a tirar pé de modo a não arriscar as posições, pois a Hyundai já tinha ‘perdido’ Thierry Neuville, a verdade é que no último dia de prova, Ogier controlou o seu andamento nos dois primeiros troços de modo a poupar pneus para os dois últimos, perdeu somente 0.4s no penúltimo troço para Tanak, com o estónio a vencer quando já não pensava nisso, pois nem sequer atacou o suficiente para vencer a Power Stage. São assim os ralis…