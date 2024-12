Momentos do ano, o novo Clio Trophy Portugal: “trazer gente nova para os ralis”

Pedro Matos Chaves destacava a importância dos jovens pilotos passarem pelos “escalões de formação” e não irem diretamente para a “Universidade” num troféu que veio fechar uma lacuna existente nos ralis portugueses, o facto de até aí não haver nada na base da Pirâmide dos Ralis da FIA. Um bom carro, com bom preço, bem como custos mais baixos de manutenção, num ano em que o primeiro ano foram só pisos de asfalto, o que muda para 2025: “trazer gente nova para os ralis, gente do karting”, disse na altura Matos Chaves.

Pedro Matos Chaves é o coordenador desportivo do Clio Trophy Portugal, o novo troféu de ralis da base da Pirâmide de Ralis da FIA, que arrancou este ano de 2024 em Portugal, promovido pela Renault Portugal. Cinco ralis, com arranque no Rally de Lisboa e um leque de pilotos jovem com vontade de se lançar nos ralis, o grande objetivo da competição, para além de projetar a marca, claro.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros