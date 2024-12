Momentos do ano: Mārtiņš Sesks surpreende na sua estreia no Rally1

Mārtiņš Sesks ficou sem palavras depois de saber que tinha sido o segundo mais rápido no troço de abertura de sexta-feira no Rali da Polónia. O piloto letão estava a fazer a sua estreia no Campeonato do Mundo de Ralis na sétima ronda da temporada, ao volante de um Ford Puma Rally1 não híbrido, foram os mais rápidos nos três primeiros sectores da primeira etapa de sexta-feira, em Stanczyki, e chegaram ao fim dos 29,4 km de prova a apenas três décimos de segundo do ritmo da estrela do Hyundai i20 N, Andreas Mikkelsen.

“O quê?”, disse ele, incrédulo, quando soube do seu tempo na especial.

Foi o começo de duas provas surpreendentes por parte do jovem letão, que foi ajudado pelo Promotor – com dinheiro, claro – numa medida bem acertada, porque Sesks ‘devolveu com juros’ o que nele investiram, colocando-se como um piloto a seguir no futuro do WRC.