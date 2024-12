Momentos do ano: M-Sport/Ford bateu recorde: 300 ralis seguidos a marcar pontos

A M-Sport Ford World Rally Team alcançou um marco extraordinário no Rali de Itália Sardegna, ao conseguir a sua 300ª presença consecutiva nos lugares pontuáveis do Campeonato do Mundo de Ralis. Esta proeza, nunca antes vista em qualquer forma de desporto automóvel, foi complementada este ano graças aos desempenhos de Adrien Fourmaux e Grégoire Munster, cujos contributos cruciais cimentaram este feito histórico, que vem de 2002.

Este registo notável teve início há 22 anos, quando Carlos Sainz e Colin McRae terminaram em terceiro e quarto lugar com o Ford Focus WRC no Rallye Monte Carlo de 2002. Desde esse evento crucial, a M-Sport acumulou pontos no Campeonato de Construtores em todos os ralis em que participou, alcançando marcos importantes como o 100º evento no Rali da Turquia em 2008, o 200º evento no Rali do México em 2016 e o 300º evento no Rali da Sardenha em 2024.