Momentos do ano: Kris Meeke do ‘bate-chapa’ à vitória na Aboboreira

Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai i20 N Rally2) venceram o Rali Terras D’Aboboreira, apesar de um aparatoso capotanço na manhã da prova, ainda no qualifying. A dupla entrou com o pé esquerdo… e direito no Rali Terras D’Aboboreira, já que depois do percalço sofrido no qualifying, ao sair de estrada, assumiu a liderança da prova. De manhã, o piloto britânico do Team Hyundai Portugal capotou na sequência do toque numa pedra e acabaria, ao fim de duas cambalhotas, por cair para um descampado, valendo-lhe alguma vegetação para amortecer a queda. Sem danos graves no carro, Meeke pôde continuar em prova e depois fez tudo bem até ao triunfo…