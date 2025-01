Lewis Hamilton e a Ferrari: resgatar glórias ou reviver desafios do passado?

Jose Froilan Gonzalez (1951, da Maserati): Conquistou a primeira vitória da Ferrari na F1 no GP da Grã-Bretanha de 1951. Estes correram bem, mas com outros nomes famosos não foi nada assim…

Jody Scheckter (1979, vindo da Wolf): ganhou o campeonato de pilotos em 1979, além do título de construtores no mesmo ano. Foi o último campeão pela Ferrari até Schumacher em 2000.

A Ferrari não é apenas uma equipa, mas um símbolo do orgulho italiano, que transcende o mundo das corridas, e é nesse contexto as que chega Lewis Hamilton, onde não é garantido que tenha sucesso.

Seja como for, é uma das poucas equipas que projeta e fabrica tanto o chassis quanto o motor dos seus carros, é uma equipa conhecida pela sua abordagem apaixonada e às vezes temperamental, refletindo a personalidade do seu fundador, Enzo Ferrari e isso criou uma cultura única dentro da equipa e entre os seus fãs, os tifosi.

Por outro lado, o legado deixado pelo sucesso histórico: a Ferrari é a equipa mais vitoriosa da história da F1, detendo diversos recordes, incluindo 16 títulos de construtores e 15 títulos de pilotos, é a melhor em Títulos de Campeão do Mundo, Vitórias, Pole positions, Melhores voltas, Pontos, Pódios, número de Grandes Prémios, etc. Tem um histórico de sucesso que é inigualável na categoria, mas olhando para toda a história da modalidade, porque olhando para o passado mais recente, não é assim, bem longe disso.

Lewis Hamilton ruma à Ferrari, uma equipa que é única na Fórmula 1, com uma identidade e legado que vão muito além do simples fato de ser italiana ou ter um nome famoso.

