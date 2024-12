Kalle Rovanperä motivado para a temporada 2025 do WRC

O bicampeão mundial Kalle Rovanperä está aparentemente renovado e cheio de energia para tentar conquistar o tricampeonato no Mundial de Ralis, após um ano sabático parcial em 2024. O jovem talento da Toyota já começou a aquecer os motores ao disputar no último fim de semana o Rallye National Hivernal du Dévoluy, como preparação para o seu aguardado retorno em tempo integral no Rallye Monte-Carlo, que acontece de 23 a 26 de janeiro.

“Foi um ano especial,” declarou o finlandês. “Era exatamente o que eu queria, por isso escolhemos essa abordagem. Foi um período diferente, fiz coisas novas e mantive-me ocupado, mas esse era o plano. Aproveitei bastante e agora estou pronto para voltar. A motivação está mais alta do que nunca.”

Com os olhos na temporada 2025, Rovanperä prevê batalhas intensas e muita emoção. “Vai ser uma luta de verdade, e tenho certeza que será um grande ano,” afirmou.

Após não disputar o Monte Carlo em 2024, Rovanperä destacou a importância dos preparativos para a primeira etapa do campeonato. “Acho que nunca se está totalmente pronto para o Monte Carlo,” admitiu. “É um rali que testa tudo: as condições mudam o tempo todo, e de forma muito rápida. É sempre um desafio começar a temporada aqui, mas é isso que torna este evento tão especial.”

Na procura por pontos e vitórias, Rovanperä formará um poderoso trio ao lado dos seus companheiros de equipa, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e o oito vezes campeão mundial, Sébastien Ogier.

A Toyota aposta alto para manter o seu domínio no WRC, e o regresso do jovem prodígio é peça-chave para a campanha de 2025.

Com espírito renovado e sede de vitórias, Rovanperä está preparado para encarar o novo ano, prometendo trazer à pista não apenas a sua habilidade inquestionável, mas também uma motivação renovada para manter o seu nome no topo do WRC.