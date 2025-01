João Ferreira foi oitavo no Dakar: “aprender, melhorar e voltar para lutar pela vitória”

Que resultado! João Ferreira e Filipe Palmeiro garantiram hoje a oitava posição no Dakar Rally 2025! A dupla portuguesa, única inscrita na ‘divisão’ máxima da competição organizada pela ASO, batalhou, de igual para igual, com os maiores nomes do desporto motorizado Mundial, para garantir um resultado que em muito deve orgulhar Portugal e os portugueses. Nas doze etapas que compuseram este Dakar mais duro de sempre, o piloto leiriense conseguiu terminar seis delas no Top-10 da classificação, ao qual juntou um quinto lugar no prólogo inicial da prova. Esta regularidade, que revela maturidade, levou o piloto de 25 anos a terminar a corrida entre os melhores do Mundo.

“Estamos muito orgulhosos da performance e regularidade que conseguimos demonstrar neste Dakar. Este foi, efetivamente, o Dakar mais duro de sempre, especialmente pela forma como a organização preparou o esquema da prova, com duas etapas muito longas na primeira semana e este final no EmptyQuarter. Saímos da Arábia Saudita felizes com o resultado e seguros de que temos ainda muito para aprender e melhorar para, mais cedo do que tarde, voltarmos a esta prova com ambições de lutar pela vitória”, afirmou ojovem piloto.

Neste Dakar Rally, João Ferreira liderou a armada MINI na classificação Geral, foi o segundo melhor rookie da classe Ultimate e, numa componente mais importante para o planeta, foi o campeão da redução das emissões uma vez que cumpriu os mais de 5000km da prova com recurso ao combustível 100% renovável da Repsol, poupando o ambiente a um total de cerca de 12,7 toneladas de CO2 equivalente.