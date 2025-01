Inscrições Abertas para a Ronda #1 Baltar do Portugal Rally Series

Baltar será o palco de estreia do Portugal Rally Series, e as inscrições para a ronda inaugural já estão abertas, sendo que os Concorrentes já podem aceder às Inscrições e Regulamento da ronda inaugural do Portugal Rally Series no site da FPAK, www.fpak.pt

A lista de inscritos irá incluir vários concorrentes que optaram pela inscrição anual para a totalidade do calendário de 2025. Também disponibilizado na mesma plataforma está o Regulamento da prova de Baltar.

Como se sabe, o promotor da nova Rally Series destaca a importância de criar um campeonato mais acessível para pilotos e adeptos, com uma abordagem focada na sustentabilidade e inovação.

Sobre o futuro do Portugal Rally Series, o promotor destaca ainda que 2025 será um ano de iniciação, em que se pretendem ser dados passos firmes e sustentáveis: “O objetivo é alinhar os ralis com os desafios do mundo atual, transformando-os numa verdadeira festa para todos os envolvidos – pilotos, fãs e parceiros. Estamos a trabalhar para implementar um sistema que beneficie todas as partes e projete o desporto para um novo patamar”, revelou o PRomotor em comunicado.

O formato Rally Series, previsto ser estreado em Baltar, passa por reunir o desafio desportivo à vertente do lazer e entretenimento. Previstos estão dois dias de evento, com o sábado destacado a reconhecimetos, verificações técnicas, shakedown e atividades promocionais – como a parada e a sessão de autógrafos oficial – e o domingo reservado para a competição com quatro passagens na especial da Arena e duas passagens na classificativa exterior (em média).

Em Baltar, tal como em todas as rondas do Portugal Rally Series, a Arena e a sua fanzone serão o centro da emoção, juntando os melhores locais para assistir à ação, parque de assistência, funzone para os mais novos, zona de restauração e os mais diversos confortos para receber adeptos, parceiros e público em geral.